ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Статистика против Квята: сравнение выступлений пилотов Toro Rosso Самарт Каналь для блога Джеймса Аллена сравнил выступления гонщиков Toro Rosso Даниила Квята и Карлоса Сайнса между собой, чтобы выявить сильные и слабые стороны пилотов. «Безусловно, Квяту было трудно возвращаться в Toro Rosso, однако с того Гран При Испании он заработал только шесть очков – столько же, сколько у Паскаля Верляйна. За этот же период из нынешних пилотов Ф1 хуже показатель только у Джолиона Палмера. На бумаге всё выглядит плохо, однако Квят временами показывает свой потенциал. Проведя плохую квалификацию в Испании, он прорвался на десятое место с последнего ряда. Также он заработал очки на Гран При Австралии, а квалификационная статистика вровень с Сайнсом доказывает, что он может конкурировать с испанцем на коротких отрезках. Ситуация на длинных несколько хуже.



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Что касается Сайнса, он впечатляет в этом сезоне, однако это не дает нужного толчка для Квята. Лучшим результатом испанца стал финиш на шестом месте в Монако. Плюс во всех семи гонках, что он финишировал, ему удалось заехать в топ-10, а седьмое место в Китае доказало, что он может выступать лучше, чем позволяет автомобиль. Столкновение в Монреале на первом круге с Роменом Грожаном немного подпортило впечатление, но в основном сезон проходит для испанца отлично. Если Квят сможет так же хорошо выступать в гонках, как и в квалификации, Toro Rosso может претендовать на пятое место в Кубке конструкторов.

Немного статистики

В третьем автомобиле по надежности с конца Квят и Сайнс проделали невероятную работу, заполучив 39 очков и удержав шестое место в таблице. В 2017-м Toro Rosso проехала только 1049 кругов, что на 41 и 121 больше, чем у McLaren и Red Bull Racing соответственно. Однако не всегда Toro Rosso не могла финишировать из-за проблем с надежностью. В Сильверстоуне оба гонщика столкнулись друг с другом, в Канаде разъяренный Квят сошел из-за проблемы с гайковертом (после наказания в виде проезда по пит-лейну и десяти секунд штрафа за неправильное расположение на стартовое решетке). Сайнс также сошел после упомянутого выше столкновения, которое не понравилось никому из пелотона. Несмотря на сходы Сайнс провел 338 кругов – больше Фелипе Массы и на девять меньше Макса Ферстаппена – в первой десятке. В среднем его финишная позиция равна 7,6, а за гонку он отыгрывает 2,7 мест. Квят же справляется не так хорошо, хотя на его счету на 85 кругов больше. Его средний результат в гонке составляет 12,3. Даниил опережал Карлоса 49 кругов, тогда как Карлос Даниила – 338. Квят и Сайнс идут вровень только в квалификации – пять против шести с небольшим преимуществом испанца. Среднее арифметическое стартовых позиций Сайнса – 11, Квята – 12. Однако именно на длинных отрезках так видна разница между пилотами Toro Rosso. В 2016-м к этому времени на счету команды было 45 очков, тогда как в 2015-м – 35. В 2017-м из 39 очков команды 35 на счету Сайнса – пока это его лучший показатель в карьере (2016: 30 после 11 гонок, 2015: девять после 11 гонок). Осталось прибавить Квяту. Никто не оспаривает талант россиянина, который регулярно зарабатывал очки в Red Bull, однако напряжение нарастает в условиях, когда команда борется с Williams, и Сайнс явно справляется со своей задачей лучше». Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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