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Honda Civic получит турбодизель - автоновости

Honda Civic получит турбодизель - автоновостиHonda Civic получит турбодизель

Автор фото: фирма-производитель

В марте следующего года у европейских дилеров Honda появится дизельная версия Honda Civic. Она создана специально для рынка Старого Света, где машины на тяжелом топливе традиционно пользуются высоким спросом.

Силовой агрегат — проверенный временем 1,6-литровый турбодизель мощностью 120 л.с. Правда, представители компании говорят о том, что он был серьезно модернизирован, а за счет применения алюминия масса силового агрегата была серьезно снижена. До 1ё00 км/ч дизельная Honda Civic разгоняется за 10,4 секунды.

В настоящее время Honda Civic на европейском рынке представлена с бензиновыми турбодвигателями объемом 1 и 1,5 литра мощностью 129 и 182 л.с. Обе версии оснащаются 6-ступенчатой механической коробкой передач и вариатором. С середины следующего года Honda обещает начать продажи Civic с 9-ступенчатым «автоматом».


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:41      |      Категория:  Автоновости
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