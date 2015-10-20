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В России выросла стоимость владения автомобилем - автоновости

В России выросла стоимость владения автомобилем - автоновостиВ России выросла стоимость владения автомобилем

Стоимость владения личным автомобилем в крупных городах России продолжает расти. К такому выводу пришли аналитики агентства PricewaterhouseCoopers после исследования затрат автовладельцев.

Самой крупной статьей расходов стала потеря его стоимости. Причем за первый год владения сильнее всего теряют в цене большие внедорожники и автомобили Е-класса стоимостью до 3 млн рублей — 43 и 49 процентов соответственно.

Налоги и сборы составляют в среднем 1,5-1,6% от общей стоимости владения, затраты на страхование занимают 19-26%.

«Стоимость владения личным автомобилем с каждым годом растет, и в связи с этим потребители все чаще выбирают альтернативные виды транспорта, такие как каршеринг, райдшеринг и такси, которое за счет оптимизационных изменений, проведенных в последнее время, стало более комфортным и конкурентоспособным по цене способом совершения поездок», — отмечается в исследовании агентства.
Любопытно, что чем дешевле автомобиль, тем выше цена топлива в его стоимости. Так, у автомобилей В- и С-классов стоимость топлива можент достигать 23-24 процентов от общих затрат на машину за год, а вот у владельцев больших внедорожников и автомобилей Е-класса она составляет всего 6%.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 08:51      |      Категория:  Автоновости
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