ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кими Райкконен: Леклера ждет большое будущее Гонщик Ferrari Кими Райкконен уверен, что протеже Скудерии Шарля Леклера ждет большое будущее. Леклер доминирует в нынешнем сезоне Формулы 2, а на последних тестах Ф1 в Венгрии хорошо проявил себя за рулем современных автомобилей Ф1. Накануне рестарта: итоги первой половины сезона молодёжных формул «Хорошо, что вся команда помогает ему, – заявил Кими. – Любому будет трудно сходу привыкнуть к другому автомобилю. У него есть в запасе время, он уже показал, что способен прогрессировать. Не сомневаюсь, что он добьется высоких результатов в будущем». Если верить слухам, в следующем сезоне Леклер может попасть в Sauber, поскольку президент Ferrari Серджио Маркионе намерен найти место в Ф1 для молодого монегаска. Знакомьтесь, Шарль Леклер – будущая звезда Формулы 1!Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:43 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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