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Кими Райкконен: Леклера ждет большое будущее

Гонщик Ferrari Кими Райкконен уверен, что протеже Скудерии Шарля Леклера ждет большое будущее.

Леклер доминирует в нынешнем сезоне Формулы 2, а на последних тестах Ф1 в Венгрии хорошо проявил себя за рулем современных автомобилей Ф1.

Накануне рестарта: итоги первой половины сезона молодёжных формул

«Хорошо, что вся команда помогает ему, – заявил Кими. – Любому будет трудно сходу привыкнуть к другому автомобилю. У него есть в запасе время, он уже показал, что способен прогрессировать. Не сомневаюсь, что он добьется высоких результатов в будущем».

Если верить слухам, в следующем сезоне Леклер может попасть в Sauber, поскольку президент Ferrari Серджио Маркионе намерен найти место в Ф1 для молодого монегаска.

Знакомьтесь, Шарль Леклер – будущая звезда Формулы 1!Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:43      |      Категория:  Все новости » Спорт
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