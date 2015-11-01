Кими Райкконен: Леклера ждет большое будущее

Гонщик Ferrari Кими Райкконен уверен, что протеже Скудерии Шарля Леклера ждет большое будущее.Леклер доминирует в нынешнем сезоне Формулы 2, а на последних тестах Ф1 в Венгрии хорошо проявил себя за рулем современных автомобилей Ф1.Накануне рестарта: итоги первой половины сезона молодёжных формул«Хорошо, что вся команда помогает ему, – заявил Кими. – Любому будет трудно сходу привыкнуть к другому автомобилю. У него есть в запасе время, он уже показал, что способен прогрессировать. Не сомневаюсь, что он добьется высоких результатов в будущем».Если верить слухам, в следующем сезоне Леклер может попасть в Sauber, поскольку президент Ferrari Серджио Маркионе намерен найти место в Ф1 для молодого монегаска.Знакомьтесь, Шарль Леклер – будущая звезда Формулы 1!Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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