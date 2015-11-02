ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кими Райкконен: Титул определят мелочи Чемпион Ф1 2007 года Кими Райкконен уверен, что судьба титула 2017 года зависит от мелочей. В этом сезоне Ferrari смогла дать отпор Mercedes, и многие уверены, что команды будут спорить за лидерство вплоть до финала в Абу-Даби. Перед гонкой в Спа в чемпионате лидирует Себастьян Феттель с преимуществом в 14 очков над Льюисом Хэмилтоном. «Всё будет зависеть от резины, погодных условий и других мелочей, которые в итоге изменят общую картину, – процитировали Райкконена в F1i.com. – Посмотрим, как сложится уик-энд в Спа. В отличие от Венгрии, перед бельгийским уик-эндом сложно предугадать развитие событий для нашей команды. Мы просто попытаемся прибавить и быть быстрыми. Безусловно, некоторые трассы нам подходят больше остальных, и коллективу есть над чем поработать. Особенно это касается квалификации, где у Mercedes явно гандикап по количеству лошадиных сил. Однако есть множество других факторов, нельзя наверняка знать, что одна трасса хороша для нас, а другая – для них».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:00 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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