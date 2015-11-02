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Кими Райкконен: Титул определят мелочи

Чемпион Ф1 2007 года Кими Райкконен уверен, что судьба титула 2017 года зависит от мелочей.

В этом сезоне Ferrari смогла дать отпор Mercedes, и многие уверены, что команды будут спорить за лидерство вплоть до финала в Абу-Даби. Перед гонкой в Спа в чемпионате лидирует Себастьян Феттель с преимуществом в 14 очков над Льюисом Хэмилтоном.

«Всё будет зависеть от резины, погодных условий и других мелочей, которые в итоге изменят общую картину, – процитировали Райкконена в F1i.com. – Посмотрим, как сложится уик-энд в Спа. В отличие от Венгрии, перед бельгийским уик-эндом сложно предугадать развитие событий для нашей команды. Мы просто попытаемся прибавить и быть быстрыми.

Безусловно, некоторые трассы нам подходят больше остальных, и коллективу есть над чем поработать. Особенно это касается квалификации, где у Mercedes явно гандикап по количеству лошадиных сил.

Однако есть множество других факторов, нельзя наверняка знать, что одна трасса хороша для нас, а другая – для них».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:00      |      Категория:  Все новости » Спорт
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