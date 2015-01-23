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Андреа Довициозо: Я услышал, как Марк готовит финальную атаку

Победитель гонки MotoGP в Австрии Андреа Довициозо рассказал после финиша, как предугадал атаку Марка Маркеса в финальном повороте.

Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте

«Мы здорово сражались, контролировали гонку, – сказал гонщик Ducati. – Однако худшее, что с вами может случиться на последнем круге – Марк Маркес на хвосте. Я понял, что он решил предпринять атаку в последнем повороте – услышал, как он открутил газ раньше меня. Я не стал тормозить, позволил ему обогнать себя, он любезно замедлился, и я быстрее вышел из поворота.

Я счастлив, ведь такая победа тяжело дается!»

It doesn't get any better than this!
Down to the last lap, last corner, last second... #AustrianGP

?? @AndreaDovizioso @marcmarquez93 pic.twitter.com/41sKv87KoP

— MotoGP™??? (@MotoGP) 13 августа 2017 г.
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:54      |      Категория:  Все новости » Спорт
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