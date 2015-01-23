Андреа Довициозо: Я услышал, как Марк готовит финальную атаку
Победитель гонки MotoGP в Австрии Андреа Довициозо рассказал после финиша, как предугадал атаку Марка Маркеса в финальном повороте.Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте«Мы здорово сражались, контролировали гонку, – сказал гонщик Ducati. – Однако худшее, что с вами может случиться на последнем круге – Марк Маркес на хвосте. Я понял, что он решил предпринять атаку в последнем повороте – услышал, как он открутил газ раньше меня. Я не стал тормозить, позволил ему обогнать себя, он любезно замедлился, и я быстрее вышел из поворота.Я счастлив, ведь такая победа тяжело дается!»It doesn't get any better than this! Down to the last lap, last corner, last second... #AustrianGP
?? @AndreaDovizioso @marcmarquez93 pic.twitter.com/41sKv87KoP— MotoGP™??? (@MotoGP) 13 августа 2017 г. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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