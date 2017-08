ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Андреа Довициозо: Я услышал, как Марк готовит финальную атаку Победитель гонки MotoGP в Австрии Андреа Довициозо рассказал после финиша, как предугадал атаку Марка Маркеса в финальном повороте. Андреа Довициозо выиграл гонку MotoGP в последнем повороте «Мы здорово сражались, контролировали гонку, – сказал гонщик Ducati. – Однако худшее, что с вами может случиться на последнем круге – Марк Маркес на хвосте. Я понял, что он решил предпринять атаку в последнем повороте – услышал, как он открутил газ раньше меня. Я не стал тормозить, позволил ему обогнать себя, он любезно замедлился, и я быстрее вышел из поворота. Я счастлив, ведь такая победа тяжело дается!» It doesn't get any better than this!

Down to the last lap, last corner, last second... #AustrianGP



?? @AndreaDovizioso @marcmarquez93 pic.twitter.com/41sKv87KoP — MotoGP™??? (@MotoGP) 13 августа 2017 г.

Источник : AUTOSPORT







