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Опубликованы первые официальные фотографии кроссовера BMW X2 - автоновости

Опубликованы первые официальные фотографии кроссовера BMW X2 - автоновостиОпубликованы первые официальные фотографии кроссовера BMW X2

Компактный кроссовер BMW X2 представят через месяц на автосалоне в Женеве, но в компании решили лишний раз подогреть интерес к будущей новинке сейчас. В сети опубликована официальная фотосессия серийной версии кроссовера.

Несмотря на маскировку видно, что компактный кроссовер сохранил черты прошлогоднего концепта. У него непривычная для автомобилей BMW радиаторная решетка со скошенным углами, фары с «хитрым прищуром», поднимающаяся к задней части подоконная линия.

В целом кроссовер кажется собранным и спортивным атлетом, «горячим» хэтчбеком, случайно надевшем кроссовки и попавшем в сегмент кроссоверов.

Вся техническая информация о кроссовере по-прежнему скрывается. Известно, что он построен на платформе UKL, которая изначально создавалась для автомобилей MINI, а затем была позаимствована для нового BMW X1.


Привод у кроссовера будет передним и полным. В качестве силовых агрегатов будут предложены турбированные 3- и 4-цилиндровые силовые агрегаты. На вершине гаммы будет находиться вариант X2 M35i xDrive с двигателем мощностью 300 л.с.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 01:00      |      Категория:  Автоновости
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