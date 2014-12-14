Скотт Реддинг: Я не подписывал контракт с Aprilia

Британский гонщик Скотт Реддинг опроверг информацию о том, что со следующего сезона будет выступать за заводскую команду Aprilia, где заменит соотечественника Сэма Лоуса.Накануне было официально объявлено о замене британца на Джека Миллера в Pramac Ducati в 2018 году. Почти сразу AUTOSPORT сообщил, что Реддинг окажется в Aprilia, но сам он пока не торопится с принятием решения.«Я встречался с ними, но ничего не подписывал, – сказал Реддинг. – Когда сегодня утром мне сказали о контракте, я ответил: «О чём вы, чёрт побери, говорите?! Я ничего не подписывал».У меня есть варианты. Нужно только убедиться, что я получу мотоцикл, который подойдёт мне и позволит демонстрировать хорошие результаты».Другим вариантом Реддинга, по слухам, является возвращение в Marc VDS Honda, где он гонялся в 2015-м, а сейчас там выступает Миллер.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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