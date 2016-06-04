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Кроссовер Aston Martin получит двигатели Mercedes-AMG - автоновости

Кроссовер Aston Martin получит двигатели Mercedes-AMG - автоновостиКроссовер Aston Martin получит двигатели Mercedes-AMG

Автор фото: фирма-производитель

В компании Aston Martin, кажется окончательно признали собственную неспособность создать современный, удовлетворяющий перспективным экологическим требованиям двигателем. Иначе не объяснить тот факт, что DBX, первый кроссовер компании, будет оснащаться исключительно двигателями Mercedes-AMG.

Кроссовер получит битурбо двигатель V8 объемом 4 литра. Его мощность составляет 503 л.с. Однако, для Aston Martin двигатель немного форсируют: по превдарительным данным мощность силового агрегата доведут до 550 л.с. Еще одним мотором станет 5,2-литровый V12, который на Mercedes-Benz выдает 600 л.с., у для Aston Martin его мощность также поднимут примерно на 50 л.с., до 650-670 л.с.

Также Aston Martin DBX получит гибридную силовую установку. При этом, ею также позаимствуют из гаммы Mercedes-AMG, однако, характеристики ее неизвестны.

Единственной версией, которую Aston Martin доведет до производства самостоятельно, станет электрический вариант, но он появится не раньше 2022-2025 годов.

Дебют серийной версии должен состояться в 2019 году.

Кроссовер Aston Marin DBX является одной из моделей «новой эры» британской компании. Первенцем стал суперкар DB11, затем появится кроссовер, следом еще две модели будут выпущены под суббрендом Lagonda. Так Aston Martin пытается войти в новые для себя сегменты с тем, чтобы увеличить продажи и привлечь новых клиентов, которые ранее игнорировали модели Aston Martin.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:50      |      Категория:  Автоновости
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