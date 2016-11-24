Макс Ферстаппен: Мы ожидали большего от сезона-2017
Макс Ферстаппен заявил, что и он, и команда Red Bull Racing рассчитывали на более успешную первую половину сезона-2017.В первой части кампании голландцу часто не везло: в трех гонках он не смог финишировать из-за отказа техники, а в Австрии Ферстаппен закончил борьбу на первом круге, оказавшись невинной жертвой столкновения.«Сезон складывается довольно интересно. Конечно, от сходов нет никакой пользы, но в целом мы можем быть довольны своими выступлениями, – цитирует Ферстаппена его официальный сайт. – Безусловно, мы ожидали от себя большего, но такова реальность. Нужно сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию к лучшему».Макс признался, что одним из ярчайших моментов первой половины чемпионата было его сражение в дебюте Гран При Великобритании с Себастьяном Феттелем.«Очень хорошая битва, которой я наслаждался. Жаль, что машина была недостаточно быстрой, но я не отдал позицию без боя. Это было жесткое, но честное сражение», – резюмировал Ферстаппен.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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