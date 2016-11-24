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12 августа в Приморье отметят День физкультурника

12 августа в Приморье отметят День физкультурника
В субботу, 12 августа, в Приморском крае, как и по всей территории Российской Федерации, пройдут спортивные мероприятия, приуроченные празднованию Дня физкультурника, который ежегодно отмечается каждую вторую субботу августа с 1939 года. Официальный девиз Дня физкультурника в этом году – «За здоровьем – в парки и на спортплощадки!».

День физкультурника в Приморье проходит под эгидой Министерства спорта Российской Федерации при поддержке краевой администрации.



Традиционно в День физкультурника в муниципалитетах Приморского края пройдут соревнования по футболу, баскетболу, пляжному волейболу, настольному теннису, шахматам, шашкам, а также выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), легкоатлетические кроссы, массовые зарядки, семейные эстафеты, велозаезды и другие мероприятия, в которых сможет принять участие любой желающий, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки.


Во Владивостоке День физкультурника отметят ежегодным фестивалем гребли. Несколько сотен гребцов на лодках «дракон» соберутся в парке отдыха им. С. Лазо на ст. Санаторной. На акватории Амурского залива любители командной гребли разыграют комплекты наград среди мужских, женских и смешанных экипажей на десятиместных лодках «дракон» на 200-метровой дистанции. В этом году в гребном фестивале впервые примут участие команды спортсменов с ограниченными возможностями, которые будут бороться за медали в отдельном зачете. Открытие соревнований в 10.00, первый старт в 10.30 ч.



Кроме гонок на «драконах» на Санаторной состоятся соревнования на SUP-board – доске с веслом, в классе «Профи» - среди мужчин и женщин на дистанции 1 км и в классе «Любительский» - среди мужчин, женщин и спортсменов с ограниченными возможностями на дистанции 200 м.



Также 12 августа во Владивостоке пройдет мини-футбольный турнир среди мужских любительских команд и команд спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, приуроченный всероссийскому Дню физкультурника. Турнир будет проходить на открытой футбольной площадке спорткомплекса «Чемпион-1» (Партизанский пр-т, 44). Открытие в 09.00.



В этот же день на острове Русском во второй раз состоится международный гребной марафон «Russian Island» на лодках-аутригер. 44 смельчака стартуют рано утром, чтобы преодолеть 50 км вокруг острова, борясь с морскими течениями. Обеспечивать безопасность участников марафона будут 20 катеров. Старт в 08.30 ч с мыса Поспелова (пирс МЧС), финиш там же ориентировочно в 12.30-13.30 ч. После финиша состоится награждение.



Кроме этого, в рамках празднования Дня физкультурника во Владивостоке состоятся Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Игры стартуют в 10.00 на кортах Центра уличного баскетбола «Спартак» (ул. Овчиникова, 34).

Соревнования пройдут в шести возрастных категориях: юноши и девушки до 16 лет, юноши и девушки до 18 лет, мужчины и женщины 19 лет и старше.

Также в соревнованиях «Оранжевый мяч» примут участие спортсмены-инвалиды из разных городов и районов Приморского края - члены Примкрай ВОИ и Федерации «Олимп». Они сразятся в баскетбол на колясках.



Департамент физической культуры и спорта Приморского края приглашает всех любителей здорового образа жизни принять активное участие в праздновании Дня физкультурника!



Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 18:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
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