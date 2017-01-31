Volkswagen решил выкупить старые дизельные автомобили в Германии - автоновости

Концерн Volkswagen, из-за которого и развернулся скандал, названный Дизельгейтом, предложил немецким покупателям сдать старые автомобили с дизельными двигателями Евро-2, 3 и 4 и взамен получить скидку в размере до 10 тысяч евро при покупке нового автомобиля с экологичным дизелем Евро-6.

Ранее глава минтранса Германии Александр Дорбиндт заявил, что единственный путь для спасения дизельных двигателей в стране, это постепенный вывод старых неэкологичных автомобилей на «тяжелом топливе» из эксплуатации. Однако, заставить граждан принудительно отказаться от дизельных машин правительство не может.

Германия — крупнейший в мире рынок сбыта легковых автомобилей с дизельными двигателями. На них приходится более половины всех продаж новых машин. Однако, власти Германии обвинили немецкие концерны в сговоре и использовании обманного программного обеспечения. В итоге, крупнейшие автопроизводители страны, концерны Volkswagen, Daimler и BMW отзовут на европейском рынке более 5 миллионов автомобилей с дизелями Евро-5 и Евро-6 для модернизации программного обеспечения.

