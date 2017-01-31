Самый динамичный джип оценил дороже «демонического» купе - автоновости

Компания Jeep готовится принимать заказы на самый мощный и быстрый серийный кроссовер в своей истории. Версию Grand Cherokee под названием Trackhawk оценили в 84 500 долларов, что на тысячу долларов больше, нежели стоит экстремальное купе Dodge Challenger SRT Demon.

Под капотом у Jeep Grand Cherokee Trackhakwk установлен такой же 717-сильный двигатель объемом 6,2 литра с компрессором. С ним тяжелый внедорожник разгоняется до 96 км/ч (60 миль/час) всего за 3,5 секунды, что делает его самым динамичным серийным «проходимцем» в мире. Максимальная скорость заявлена на отметке 290 км/ч, среди внедорожников быстрее только у Bentley Bentayga (301 км/ч). Двигатель сочетается с 8-ступенчатым «автоматом», который был усилен для работы с таким мощным двигателем.

Полноприводная трансмиссия получила несколько режимов распределения крутящего момента: Auto (40:60), Snow (50:50), Tow (60:40), Sport (35:65) и, наконец, Track (30:70). Внедорожник оснащается спортивной подвеской, усиленными тормозами Brembo с 400-миллиметровыми дисками спереди и 350-миллиметровыми сзади.

Внешне Jeep Grand Cherokee Trackhawk легко отличить по мощному переднему бамперу, прорезью под радиаторной решеткой, теплоотводящим отверстиям в капоте, заднему диффузору и четырем сдвоенным патрубкам выхлопной системы.

Для Trackhawk была пересмотрена приборная панель: центральное место здесь занимает тахометр. Информационно-развлекательная система Uconnect с 8,4-дюймовым экраном получила новый функционал, так появился специальный раздел, в котором можно следить за показателями производительности внедорожника: давлением, отдачей мощности двигателем в каждый текущий момент, крутящим моментом.

