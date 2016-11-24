Гюнтер Штайнер: Надо помочь пилотам адаптироваться к «ореолу»
Руководитель Haas Гюнтер Штайнер призвал команды и пилотов Формулы 1 перестать критиковать решение FIA ввести систему «ореол» и сосредоточиться на адаптации концепции.Оба гонщика американской команды – Ромен Грожан и Кевин Магнуссен – выступают против внедрения защиты головы, как и многие другие участники. Но, по мнению Штайнера, решение уже принято, и теперь надо обдумать, как лучше его адаптировать.«Ореол» – это не зло. HANS и шлемы в свое время тоже ругали...«Нужно сесть и обсудить, как можно помочь гонщикам, – цитирует Штайнера Motori Online. – Возможно, им нужно потренироваться с этой системой на симуляторе, чтобы привыкнуть. В конце концов нужно перестать критиковать это решение, принять его в интересах спорта и привыкнуть».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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