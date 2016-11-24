Эстебан Окон: Я сделал большой шаг вперед в 2017-м
Пилот Force India Эстебан Окон считает, что добился серьезного прогресса по ходу сезона 2017 года.В первых трех гонках текущей кампании Эстебан набрал три очка, а в следующих восьми – положил в копилку команды аж 42 зачетных балла.«Если сравнить мой нынешний темп с той скоростью, которую я показывал в Австралии [в начале сезона], я сделал большой шаг вперед, – сказал француз. – На протяжении первых пяти гонок я стабильно прибавлял, а сейчас я осваиваю остальные тонкости.Конечно, на это уйдет какое-то время, однако я не собираюсь сбавлять темп до завоевания своего дебютного подиума.Если говорить о 2017-м, то я уже рад всему, чего смог добиться, и я намерен только прибавлять от гонки к гонке во второй половине сезона. Так что с нетерпением жду её начала».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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