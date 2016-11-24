Юные приморские гребцы в десятке лучших на Спартакиаде учащихся России
Со 2 по 6 августа в г. Краснодар состоялся финал VIII летней Спартакиады учащихся России по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек 15-16 лет.
Как сообщила тренер отделения гребли на байдарках и каноэ КСШ и ЦСП-ШВСМ Наталья Евлоева, соревнования проходили в сложных погодных условиях – все дни температура воздуха была более 30 градусов по Цельсию.
Несмотря на жару и серьезную конкуренцию соперников, юные приморские гребцы пробились в финальные заезды. Лучшими из приморцев стали Егор Борщ и Данил Филонов - самые молодые участники основных финалов, которые заняли четвертое место в байдарке-двойке на дистанции 1000 м и шестое место в 200-метровом спринте.
Также в основном финале седьмой результат в каноэ-одиночке на дистанции 200 м показал Дмитрий Киселев.
Департамент физической культуры и спорта Приморского края
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