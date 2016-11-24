Кевин Магнуссен: Заявление Хааса о составе пилотов на сезон-2018 не стало для меня новостью
Гонщик Haas Кевин Магнуссен подтвердил, что останется в американской команде на следующий сезон.Несколько недель назад владелец конюшни Джин Хаас в интервью официальному сайту Формулы 1 подтвердил состав пилотов на 2018 год. Интересно, что никаких других заявлений и пресс-релизов после этого не последовало.Ромен Грожан и Кевин Магнуссен останутся в Haas на сезон-2018«Я подписывал контракт на два года, поэтому для меня это не стало новостью, – цитирует Магнуссена Motorsport-Total. – Но здорово, что теперь ситуация прояснилась, и в оставшейся части сезона мне не придётся отвечать на вопросы о своём будущем. За последние годы я устал от подобных тем. Теперь можно полностью сосредоточиться на гонках и ни о чём не беспокоиться».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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