Известно имя первого электромобиля Seat - автоновости

Компания Seat подала заявки на регистрацию имен Born, Born-E и E-Born в качестве торговой марки для названия новой модели автомобиля. Никакого сомнения в том, что речь идет о первой полностью электрической модели нет. Она должна появиться после 2020 года.

С названием Seat немного отошел от своих многолетних традиций: модели испанской марки традиционно носят названия различных населенных пунктов Испании, а Эль Борн — всего лишь один из районов Барселоны. По всей видимости, так Seat хочет обозначить, что предназначен электромобиль будет для мегаполиса.

В Seat уже неоднократно говорили, что взяли курсе на электрификацию модельного ряда. Первые две модели должны появиться у дилеров в 2021 и 2022 годах. Они будут построены на модульной платформе MEB концерна Volkswagen, которая специально создавалась для электромобилей. Причем, в Seat хотят создавать не только обычные электромобили, но и их «заряженные» версии, которые бы носили приставку Cupra в названии.

