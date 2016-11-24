ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Марк Маркес не оставил соперникам шансов на Гран При Чехии Трёхкратный чемпион мира Марк Маркес одержал свою третью победу в сезоне-2017, разгромив соперников на Гран При Чехии. Как и заезды младших классов Moto3 и Moto2, гонка стартовала на мокрой трассе. Лучше всего в таких условиях сориентировался Хорхе Лоренсо, поднявшийся к середине первого круга с шестого на первое место, тогда как обладатель поула Маркес потерял ряд позиций и откатился в конец первой десятки. Когда к третьему кругу асфальт подсох, именно Маркес первым решился сменить байк. Уже затем на пит-лейн последовали все остальные, включая Лоренсо, который на момент заезда в боксы пропустил вперёд бывшего напарника по Yamaha Валентино Росси. Учитывая, что после своего пит-стопа гонщик Repsol Honda ехал быстрее соперников на десять секунд, он предсказуемо возглавил пелотон после того, как большая часть пилотов сменили мотоциклы. Причем за исключением лидировавшего Маркеса состав первой десятки в результате всех перетасовок из-за пит-стопов получился просто фантастическим: на второе место поднялся гонщик Aprllia Алейш Эспаргаро, следом за которым расположились Скотт Реддинг и единственный чех в MotoGP Карел Абрахам. Что касается Росси и Лоренсо, то оба из-за позднего заезда в боксы оказались очень далеко позади - лишь на 13-м и 20-м местах соответственно! Сказка в районе подиумных позиций продолжалась недолго – напарник Маркеса по команде Дани Педроса ещё к середине дистанции разобрался с Эспаргаро, Реддингом и Абрахамом, выйдя на второе место. Но побороться за свою третью победу Дани мог только в случае ошибки действующего чемпиона, ведь его преимущество составляло почти 20 секунд. Так что главные события в конце гонки развернулись позади двух пилотов Repsol Honda. Сначала на третье место поднялся Данило Петруччи, но задержаться надолго в топ-3 итальянцу из Pramac Ducati не удалось. На 16-м круге он пропустил вперёд Маверика Виньялеса, а в дальнейшем с ним также довольно легко расправился победитель прошлогодней гонки в Брно Кэл Кратчлоу. За пять кругов до финиша Петруччи обогнал Валентино Росси, который смог более или менее отыграться после неудачной тактики. В конце дистанции «Доктор» настиг Кратчлоу и на последнем круге сломил сопротивление британца, заняв в итоге четвёртое место. Впереди всё осталось без изменений: Маркес финишировал первым с 12-секундным преимуществом над Педросой, который, в свою очередь, «привёз» шесть секунд Виньялесу, завоевавшему свой первый подиум с гонки в Муджелло в начале июня. В сражении за шестое место Андреа Довициозо опередил Петруччи, а восьмым финишную черту пересёк Алейш Эспаргаро, получивший три штрафных позиций в связи с инцидентом с Андреа Янноне на пит-лейне. Замкнули топ-10 Пол Эспаргаро и Йонас Фольгер. Результаты готовятсяХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 7-08-2017, 00:00 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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