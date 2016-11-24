Мика Хаккинен: McLaren вернется на вершину раньше, чем позже
Двукратный чемпион мира в составе McLaren Мика Хаккинен уверен, что команда из Уокинга сможет вернуться в сражение за наивысшие места.В последний раз McLaren завоевывала чемпионство в 2008-м с Льюисом Хэмилтоном.Начиная с 2015 года команда начала сотрудничество с Honda, которое не оправдывает ожиданий вот уже три сезона кряду.После Гран При Венгрии-2017 британский коллектив занимает девятое место в Кубке конструкторов, опережая только Sauber.«Я уверен, что McLaren рано или поздно вернется на вершину, – цитирует Мику Speedweek. – Конечно, я пристально слежу за успехами своей бывшей команды.Она добилась хорошего результата в Будапеште. Безусловно, это поможет коллективу начать летние каникулы с позитивным настроем. Команда знает, что особенного секрета успеха нет. Нужно просто упорно работать».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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