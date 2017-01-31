Nissan рассказал об аэродинамике электромобиля для России - автоновости

В компании Nissan продолжают раскрывать секреты создания второго поколения электромобиля Leaf. На этот раз японцы поделились информацией о том, как тщательно работали над аэродинамикой модели.

Второе поколение хэтчбека станет более приземистым, что свести к минимуму подъемную силу и стать более устойчивым на высоких скоростях. Новый дизайн также способствует лучшей устойчивости электромобиля при боковых порывах ветра.

В Nissan говорят, что дизайнеры вдохновлялись формами самолетного крыла, благодаря формам которого Leaf буквально «прорезать» атмосферу для более комфортного и эффективного путешествия.

Напомним, что второе поколение Nissan Leaf будет представлено 9 сентября этого года на автосалоне во Франкфурте. Электромобиль получит более агрессивную внешность, множество передовых электронных систем, включая «полуавтопилот» и самопарковщик, а также возможность управления разгоном и торможением с помощью одной педали.

По неподтвержденной информации Nissan Leaf сохранит прежний электромотор, но получит новый блок батарей, который увеличит запас его хода до 500 км от одной зарядки.

Nissan Leaf является самым массовым электромобилем. Однако, на российском рынке первое поколение не представлено, а вот второе появится. Правда, пока неизвестно когда.