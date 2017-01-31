Volkswagen показал первое изображение своего нового кроссовера - автоновости

Компания Volkswagen распространила первый официальный скетч компактного кроссовера T-Roc, который будет рассекречен 23 августа этого года. На рисунке изображена передняя часть машины. Основываясь на ней и на шпионских фотографиях кроссовера можно с уверенностью сказать, что T-Roc будет ориентирован на молодежную аудиторию.

Многие стилистические решения машина позаимствовала у одноименного концепта трехлетней давности. У серийного T-Roc будет новая фирменная радиаторная решетка с острыми углами и новой оптикой с U-образными светодиодными ходовыми огнями. Задняя часть будет решена в стиле концепта, от нее же он позаимствует тонкие фонари «клюшки» соединенные красной полоской.

Кроссовер получит широкие возможности по индивидуализации, включая двухцветную окраску кузова, а задние стойки у него будут затемнены в верхней части, создавая эффект «плавающей» крыши.

Кроссовер будет ниже и шире Volkswagen Tiguan. Практически всю начинку он позаимствует у соплатформенного VW Golf. Также у машины будет полностью цифровая приборная панель на базе широкоформатного экрана. Это означает, что позиционироваться он будет выше VW Tiguan.

Мотоную гаммц Volkswagen T-Roc позаимствует у «гольфа», при этом, неисключено, что все версии будут оснащены «мягкой» гибридной силовой установкой. Также, сейчас обсуждается возможность создания «заряженной версии T-Roc R, которая может получить 2-литровый турбомотор мощностью 310 л.с.

Производство Volkswagen T-Roc начнется в конце этого года на португальском заводе концерна.