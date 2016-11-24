Алексей Лукьянюк: Лучше выиграть пару спецучастков и сойти, чем плестись пятым-десятым
Российский гонщик Алексей Лукьянюк рассказал об аварии на втором спецучастке Ралли Польша и признал, что из-за серьёзных повреждений машины не сможет вернуться в гонку в субботу.Тем не менее вице-чемпион ERC остался доволен своим возвращением и теперь ждёт следующего этапа, который пройдёт в Чехии с 25 по 27 августа.«У меня улыбка не сходит с лица, хотя многие, конечно, не одобрят такого отношения к вопросу, – приводит слова Лукьянюка его официальный сайт. – Но у меня было ощущение полного единения с автомобилем и какого-то волшебного контроля. К сожалению, нас подкосила ошибка в стенограмме – слишком «смело» был записан поворот. Мы до этого проехали около 45 километров, у меня почти идеально все попадало, поэтому у меня была очень высокая степень уверенности в своих силах и в автомобиле – я «раскатился».В одном правом повороте я слишком рано начал заходить внутрь, полагая, что он более быстрый, что соответствовало моей записи, но оказалось, что он чуть-чуть круче, и мы на выходе вылетели на внешнюю сторону в канаву, в которой через метров 20-30 оказалась земляная кочка. На ней нас подкинуло вверх, и мы много раз кувыркались по дороге. Сами в порядке, пару ушибов и ссадин я не считаю.К этой точке, зрители сказали, мы «везли» Отсбергу семь секунд, и это полностью соответствовало моим ощущениям, что мы действительно идем хорошо. Чувствовал, что нужно прибавлять, что Мадс серьезный боец и на первом спецучастке он только «раскатывался». Я был уверен, что он будет быстрее ехать на втором. Но при этом я не рисковал, ехал в соответствии со своими ощущениями, со стенограммой. К сожалению, неточность на записи – я понимаю почему, предыдущий поворот был через «разгруз», видимо, я слишком сильно сосредоточился на нем и следующий за ним поворот ощенил менее внимательно.Как обычно, дорогой урок, но скорость есть – это главное, и уверенность есть, я снова хочу за руль. И если бы была возможность поехать по «Ралли2», я бы обязательно это сделал, но машина слишком сильно повреждена, и теперь уже только на Ралли Барум мы сможем потренироваться.Я приношу извинения всем, кто за нас болеет и переживает. Ребят, это ралли, так бывает. Лучше выиграть пару спецучастков и сойти, чем плестись пятым-десятым».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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