Audi сделает конкурента BMW X6M и Mercedes-AMG GLE63 - автоновости
Audi сделает конкурента BMW X6M и Mercedes-AMG GLE63
Автор фото: фирма-производитель
Компания Audi зарегистрировала за собой товарную марку RS Q8, а это говорит о том, что у будущего флагманского кроссовера появится «заряженная» версия, которая будет конкурировать с BMW X6M и Mercedes-AMG GLE63.
Заряженный кроссовер разделит множество компонентов с Lamborghini Urus, который представят в конце этого года. В частности, кроссовер получит такой же 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, мощность которого составит не менее 600 л.с.
В будущем не исключается и возможность появления гибридной версии «заряженного» кроссовера. Силовая установка будет позаимствована у концепта Audi Q8 Sport. Она объединяет 3-литровый бензиновый V6 и два электромотора (по одному на каждую ось). Суммарная мощность составляет 498 л.с.
Производство обычного Audi Q8 начнется в следующем году. Собирать модель будут на заводе компании в Словакии, где уже идет сборка кроссоверов Q7 нового поколения.
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