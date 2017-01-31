Audi сделает конкурента BMW X6M и Mercedes-AMG GLE63 - автоновости

Компания Audi зарегистрировала за собой товарную марку RS Q8, а это говорит о том, что у будущего флагманского кроссовера появится «заряженная» версия, которая будет конкурировать с BMW X6M и Mercedes-AMG GLE63.

Заряженный кроссовер разделит множество компонентов с Lamborghini Urus, который представят в конце этого года. В частности, кроссовер получит такой же 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, мощность которого составит не менее 600 л.с.

В будущем не исключается и возможность появления гибридной версии «заряженного» кроссовера. Силовая установка будет позаимствована у концепта Audi Q8 Sport. Она объединяет 3-литровый бензиновый V6 и два электромотора (по одному на каждую ось). Суммарная мощность составляет 498 л.с.

Производство обычного Audi Q8 начнется в следующем году. Собирать модель будут на заводе компании в Словакии, где уже идет сборка кроссоверов Q7 нового поколения.