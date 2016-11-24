ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ 3 августа спидвеисты «Востока» встречаются с клубом «Турбина» из Балаково

В четверг, 3 августа, во Владивостоке пройдет домашняя встреча в рамках командного чемпионата России по спидвею. В этот день спидвеисты «Востока» встретятся с клубом «Турбина». Гонка пройдет на треке стадиона «Авангард».





Отметим, спидвейный клуб «Восток» на последней домашней гонке, 26 июля, одержал победу, обогнав клуб «Октябрьский» со счетом 61:32. Таким образом, владивостокские гонщики закрепились на третьей строчке турнирной таблицы командного чемпионата России.

Администрация Владивостока и спидвейный клуб «Восток» приглашают жителей и гостей города поддержать любимую команду.





Начало соревнований в 19 часов.





Пресс-служба администрации г. Владивостока

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: 4-08-2017, 23:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Команда Ferrari поблагодарила Фелипе Массу за все то, что он сделал для итальянского коллектива и для Ф1 в целом за 15 сезонов в Больших Призах. Прощальный Гран При Абу-Даби станет для 35-летнего... Подробнее Торжественная церемония открытия Второго китайско-российского фестиваля физической культуры и спорта прошла в Уссурийске сегодня, 12 сентября, в спортивном комплексе "Локомотив". 170 участников... Подробнее Во Владивостоке завершился Чемпионат Приморского края по парусному спорту среди крейсерских яхт. Организаторами соревнований выступили департамент по физической культуре и спорту Приморского края и... Подробнее Во Владивостоке, в Центре уличного баскетбола «Спартак, завершился Чемпионат Приморского края по баскетболу 3х3, являющийся региональным этапом Чемпионата России и проводится в абсолютной категории... Подробнее После прошлогоднего поражения в борьбе за титул Нико Росберг заявил, что в году нынешнем вернется в бой с новыми силами. Лоуренс Барретто считает, что пришло время доказать это на деле...... Подробнее В селе Черниговка состоялось открытое первенство Черниговского района по каратэ сетокан. В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов из г. Спасск-Дальний, г. Владивосток, г. Лесозаводск, п.... Подробнее Дальневосточному дрифту уже более 10 лет. Отсюда, с берегов Японского моря, он распространился по всей стране, и сегодня в России проводится множество соревнований по этой зрелищной и увлекательной... Подробнее Приморские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в Дальневосточном турнире по бильярдному спорту. Также за награды боролись спортсмены Амурской области, республики Саха... Подробнее Фернандо Алонсо назвал замечательным второй день тестов в Барселоне, который пока оказался для McLaren-Honda самым продуктивным за всё межсезонье. Испанец проехал почти 60 кругов, несмотря на... Подробнее По информации AUTOSPORT, причиной схода Нико Росберга на Гран При Сингапура стало повреждение проводки в рулевой колонке посторонним веществом, вызвавшее короткое замыкание. После возникших в гонке... Подробнее