ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Пилот Tech 3 Yamaha Йохан Зарко продемонстрировал лучшее время в первой тренировке этапа MotoGP в Брно, которая прошла под аккомпанемент дождя. Француз показал время 2.05,201. Этого хватило, чтобы сохранить за собой лидерскую позицию, хотя действующий чемпион мира Марк Маркес проиграл ему всего 0,039 секунды. Третьим стал Хорхе Лоренсо из Ducati, а четвертое место осталось за напарником Маркеса по Honda Дани Педросой. 38-летний Валентино Росси довольствовался пятым временем с отставанием от Зарко в полсекунды, а его товарищ по команде Yamaha Маверик Виньялес показал шестой результат сессии. Дополнили десятку сильнейших Данило Петруччи, Эктор Барбера, Алейш Эспаргаро и Йонас Фолгер. Андреа Довициозо не сумел подняться выше 13-го места, а местный любимец Карел Абрахам стал 20-м.

Поз.

Гонщик

Команда/Машина

Время

Отст.

Круги

1.

Йоханн Зарко

Monster Yamaha Tech 3

2.05,201



20

2.

Марк Маркес

Repsol Honda Team

2.05,240

+0,039

15

3.

Хорхе Лоренсо

Ducati Team

2.05,321

+0,120

15

4.

Дани Педроса

Repsol Honda Team

2.05,446

+0,245

16

5.

Валентино Росси

Movistar Yamaha MotoGP

2.05,712

+0,511

18

6.

Маверик Виньялес

Movistar Yamaha MotoGP

2.05,845

+0,644

18

7.

Данило Петруччи

Octo Pramac Racing

2.05,886

+0,685

16

8.

Эктор Барбера

Reale Avintia Racing

2.05,896

+0,695

17

9.

Алейш Эспаргаро

Aprilia Racing Team Gresini

2.05,922

+0,721

11

10.

Йонас Фольгер

Monster Yamaha Tech 3

2.05,984

+0,783

15

11.

Лорис Баз

Reale Avintia Racing

2.06,126

+0,925

20

12.

Кэл Кратчлоу

LCR Honda

2.06,147

+0,946

17

13.

Андреа Довициозо

Ducati Team

2.06,261

+1,060

14

14.

Скотт Реддинг

Octo Pramac Racing

2.06,429

+1,228

14

15.

Альваро Баутиста

Pull & Bear Aspar Team

2.06,461

+1,260

16

16.

Андреа Янноне

Team Suzuki ECSTAR

2.06,507

+1,306

16

17.

Сэм Лоуэс

Aprilia Racing Team Gresini

2.06,622

+1,421

15

18.

Пол Эспаргаро

Red Bull KTM Factory Racing

2.06,691

+1,490

17

19.

Тито Рабат

Team EG 0,0 Marc VDS

2.07,013

+1,812

21

20.

Карел Абрахам

Pull & Bear Aspar Team

2.07,078

+1,877

15

21.

Джек Миллер

Team EG 0,0 Marc VDS

2.07,157

+1,956

15

22.

Брэдли Смит

Red Bull KTM Factory Racing

2.07,613

+2,412

17

23.

Алекс Ринс

Team Suzuki ECSTAR

2.07,801

+2,600

17

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 4-08-2017, 19:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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