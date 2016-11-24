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Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно

Пилот Tech 3 Yamaha Йохан Зарко продемонстрировал лучшее время в первой тренировке этапа MotoGP в Брно, которая прошла под аккомпанемент дождя.

Француз показал время 2.05,201. Этого хватило, чтобы сохранить за собой лидерскую позицию, хотя действующий чемпион мира Марк Маркес проиграл ему всего 0,039 секунды.

Третьим стал Хорхе Лоренсо из Ducati, а четвертое место осталось за напарником Маркеса по Honda Дани Педросой.

38-летний Валентино Росси довольствовался пятым временем с отставанием от Зарко в полсекунды, а его товарищ по команде Yamaha Маверик Виньялес показал шестой результат сессии.

Дополнили десятку сильнейших Данило Петруччи, Эктор Барбера, Алейш Эспаргаро и Йонас Фолгер.

Андреа Довициозо не сумел подняться выше 13-го места, а местный любимец Карел Абрахам стал 20-м.
Поз.
Гонщик
Команда/Машина
Время
Отст.
Круги
1.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Йоханн Зарко
Monster Yamaha Tech 3
2.05,201
 
20
2.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Марк Маркес
Repsol Honda Team
2.05,240
+0,039
15
3.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Хорхе Лоренсо
Ducati Team
2.05,321
+0,120
15
4.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Дани Педроса
Repsol Honda Team
2.05,446
+0,245
16
5.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Валентино Росси
Movistar Yamaha MotoGP
2.05,712
+0,511
18
6.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Маверик Виньялес
Movistar Yamaha MotoGP
2.05,845
+0,644
18
7.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Данило Петруччи
Octo Pramac Racing
2.05,886
+0,685
16
8.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Эктор Барбера
Reale Avintia Racing
2.05,896
+0,695
17
9.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Алейш Эспаргаро
Aprilia Racing Team Gresini
2.05,922
+0,721
11
10.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Йонас Фольгер
Monster Yamaha Tech 3
2.05,984
+0,783
15
11.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Лорис Баз
Reale Avintia Racing
2.06,126
+0,925
20
12.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Кэл Кратчлоу
LCR Honda
2.06,147
+0,946
17
13.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Андреа Довициозо
Ducati Team
2.06,261
+1,060
14
14.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Скотт Реддинг
Octo Pramac Racing
2.06,429
+1,228
14
15.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Альваро Баутиста
Pull & Bear Aspar Team
2.06,461
+1,260
16
16.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Андреа Янноне
Team Suzuki ECSTAR
2.06,507
+1,306
16
17.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Сэм Лоуэс
Aprilia Racing Team Gresini
2.06,622
+1,421
15
18.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Пол Эспаргаро
Red Bull KTM Factory Racing
2.06,691
+1,490
17
19.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Тито Рабат
Team EG 0,0 Marc VDS
2.07,013
+1,812
21
20.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Карел Абрахам
Pull & Bear Aspar Team
2.07,078
+1,877
15
21.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Джек Миллер
Team EG 0,0 Marc VDS
2.07,157
+1,956
15
22.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Брэдли Смит
Red Bull KTM Factory Racing
2.07,613
+2,412
17
23.
Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно Алекс Ринс
Team Suzuki ECSTAR
2.07,801
+2,600
17

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   4-08-2017, 19:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
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