Йохан Зарко стал лучшим в первой дождевой тренировке в Брно
Пилот Tech 3 Yamaha Йохан Зарко продемонстрировал лучшее время в первой тренировке этапа MotoGP в Брно, которая прошла под аккомпанемент дождя.Француз показал время 2.05,201. Этого хватило, чтобы сохранить за собой лидерскую позицию, хотя действующий чемпион мира Марк Маркес проиграл ему всего 0,039 секунды.Третьим стал Хорхе Лоренсо из Ducati, а четвертое место осталось за напарником Маркеса по Honda Дани Педросой.38-летний Валентино Росси довольствовался пятым временем с отставанием от Зарко в полсекунды, а его товарищ по команде Yamaha Маверик Виньялес показал шестой результат сессии.Дополнили десятку сильнейших Данило Петруччи, Эктор Барбера, Алейш Эспаргаро и Йонас Фолгер.Андреа Довициозо не сумел подняться выше 13-го места, а местный любимец Карел Абрахам стал 20-м. Поз. Гонщик Команда/Машина Время Отст. Круги 1. Йоханн Зарко Monster Yamaha Tech 3 2.05,201
20 2. Марк Маркес Repsol Honda Team 2.05,240 +0,039 15 3. Хорхе Лоренсо Ducati Team 2.05,321 +0,120 15 4. Дани Педроса Repsol Honda Team 2.05,446 +0,245 16 5. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP 2.05,712 +0,511 18 6. Маверик Виньялес Movistar Yamaha MotoGP 2.05,845 +0,644 18 7. Данило Петруччи Octo Pramac Racing 2.05,886 +0,685 16 8. Эктор Барбера Reale Avintia Racing 2.05,896 +0,695 17 9. Алейш Эспаргаро Aprilia Racing Team Gresini 2.05,922 +0,721 11 10. Йонас Фольгер Monster Yamaha Tech 3 2.05,984 +0,783 15 11. Лорис Баз Reale Avintia Racing 2.06,126 +0,925 20 12. Кэл Кратчлоу LCR Honda 2.06,147 +0,946 17 13. Андреа Довициозо Ducati Team 2.06,261 +1,060 14 14. Скотт Реддинг Octo Pramac Racing 2.06,429 +1,228 14 15. Альваро Баутиста Pull & Bear Aspar Team 2.06,461 +1,260 16 16. Андреа Янноне Team Suzuki ECSTAR 2.06,507 +1,306 16 17. Сэм Лоуэс Aprilia Racing Team Gresini 2.06,622 +1,421 15 18. Пол Эспаргаро Red Bull KTM Factory Racing 2.06,691 +1,490 17 19. Тито Рабат Team EG 0,0 Marc VDS 2.07,013 +1,812 21 20. Карел Абрахам Pull & Bear Aspar Team 2.07,078 +1,877 15 21. Джек Миллер Team EG 0,0 Marc VDS 2.07,157 +1,956 15 22. Брэдли Смит Red Bull KTM Factory Racing 2.07,613 +2,412 17 23. Алекс Ринс Team Suzuki ECSTAR 2.07,801 +2,600 17 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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