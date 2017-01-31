Kia собрала поклонников в Парке Легенд - автоновости

Компания Kia собрала представителей 13 автоклубов поклонников и владельцев автомобилей марки в Парке Легенд. На мероприятии можно было попробовать любую из моделей Kia, представленных на российском рынке на двух трассах городской и трассе с препятствиями.

Также, за два дня до старта продаж, на фестивале был представлен новый седан Kia Rio. Машину можно было не только осмотреть и «пощупать», но и испытать ее на трассе для тест-драйва.

На фестивале были проведены семь автомобильных конкурсов, посетители смогли проголосовать за самый эффектный тюнинг и поучаствовать в мастер-классах по дизайну и на футбольную тему.

Традиционный для фестиваля конкурс тюнинга для самых смелых и креативных владельцев KIA в этом году изменил формат и стал более демократичным. Победители конкурса определялись не специальным жюри, а открытым голосованием гостей фестиваля. Победителями конкурса тюнинга стали владельцы автомобилей Kia cee`d, Picanto и Optima, которые состоят в одноименных клубах.