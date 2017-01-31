Размер транспортного налога привяжут к экологическому классу - автоновости

Министерство транспорта разрабатывает новые предложения в рамках перехода России на более экологичные виды транспорта. В частности, размер транспортного налога могут привязать к экологическому классу автомобиля, а электромобили и гибриды вовсе освободить от его уплаты.

Однако, пока конкретные решения не приняты. По словам замминистра транспорта Николая Асаула, решение об обнулении транспортного налога для гибридов и электромобилей может серьезно повлиять на пополнение бюджета.

«То, что экологический класс должен влиять на размер транспортного налога, очевидно. Мы придерживаемся этого подхода, — заявил Асаул в интервью агентству ТАСС. Также он отметил, что Минтранс не собирается делать парковки для электромобилей бесплатными, оставив это решение на усмотрение местных властей.

Напомним, что сегодня для электромобилей транспортный налог отменен в Москве и Московской области. Также в Москве парковка для электромобилей бесплатна.

Однако, повального распространения электромобилей в России нет. На начало этого года в России зарегистрировано менее одной тысячи электромобилей. Связано это с их высокой ценой. Таможенные пошлины отменены только для электромобилей, которые официально ввозятся импортерами, а частные лица обязаны платить их в полном объеме как для автомобилей с обычными двигателями внутреннего сгорания.