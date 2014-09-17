BMW пятой серии получила в России новую базовую версию - автоновости

Российские дилеры BMW начали принимать заказы на новую базовую версию седана пятой серии — BMW 520i. В данной версии модель оснащена 4-цилиндровым двигателем объемом 2 л с двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 184 л.с. С ним BMW 520i разгоняется до первой «сотни» за 7,8 секунды.

В базовой комплектации седан оснащается автоматической коробкой передач, парктрониками, функцией старт/стоп, системой рекуперации энергии при торможении, систему выбора настроек работы двигателя, коробки и чувствительности акселератора с тремя режимами (ECO PRO< COMFORT< SPORT), системой стабилизации, шестью подушками безопасности, креплениями ISOFIX, светодоидными фарами, противотуманками и фонарями, затемняющимся зеркалом заднего вида, складывающимеся зеркалами с электроприводом.

Седан оснащается 17-дюйомовыми легкосплавными, колесами, сиденья обиты искусственной кожей, машина оснащена 2-зонным климат-контролем, подогревом передних сидений с частичной электрорегулировкой, трехспицевым кожаным рулем, стереосистемой BMW Professional, центральным задним подлокотником.

Стоимость седана BMW 520i стартует с отметки в 2 750 000 рублей.