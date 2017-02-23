ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Нико Хюлькенберг: Десятое место – наш максимум на сегодня Подопечный Renault Нико Хюлькенберг признался, что десятое место стало максимумом для его команды в квалификации Гран При Канады. «Я очень доволен десятым местом, для нас это максимум, – заявил Нико. – Вчера было понятно, что нам предстоит еще работа с настройками, но сегодня с утра мы обнаружили заметную прибавку. Теперь нам нужно сконцентрироваться на завтрашнем дне и приложить все усилия, чтобы заработать очки в гонке». Его напарник Джолион Палмер, ставший 15-м, добавил: «Я был доволен свои кругом и автомобилем в первом сегменте. По какой-то причине во второй части квалификации я не смог добиться достаточного уровня сцепления и заставить шины работать должным образом, поэтому мой круг оказался медленнее. Я рад, что прошел во второй сегмент, однако недоволен невысоким стартовым местом. Мы знаем, что шины очень чувствительны, поэтому в гонке придется к этому приспособиться. Это обгонная трасса, на которой часто выезжает автомобиль безопасности. Надеюсь, нам повезет завтра».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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