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Subaru подготовила трековый вариант купе BRZ - автоновости

Subaru подготовила трековый вариант купе BRZ - автоновостиSubaru подготовила трековый вариант купе BRZ

Автор фото: фирма-производитель

Компания Subaru рассекретила новую версию купе BRZ. Многие, после первых тизеров, ждали экстремальную версию STI, но японцы обошлись «малой кровью»: новинкой оказалась версия tS, ориентированная на тех, кто любит погонять на треке.

Отличить Subzru BRZ tS проще всего по настраиваемому антикрылу из углеволокна. Оно имеет несколько вариантов установки угла атаки, что позволяет увеличить или уменьшить прижимную силу на задние ведущие колеса.

У купе была доработана подвеска, в которой появились более жесткие амортизаторы с пружинами Sachs, стандартные тормоза уступили место спортивным от Brembo, на машину установлены 18-дюймовые легкосплавные колеса с шинами Michelin Pilot Sport 4.

Есть изменения и в интерьере: тут иная приборная панель, салон ошит кожей и алькантарой, установлены красные ремни безопасности.

Инженеры Subaru не занимались двигателем: под капотом установлен 2-литровый «оппозитник» мощностью 207 л.с. Заказать Subaru BRZ tS можно как с механической коробкой передач, так и с «автоматом».

Данная версия была представлена на рынке США. В Subaru говорят, что выпустят всего 500 экземпляров BRZ tS.

На российском рынке продажи купе Subaru BRZ прекращены в прошлом году.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:43      |      Категория:  Автоновости
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