Hyundai готовит экстремальную версию Veloster - автоновости

Hyundai Veloster — нишевая модель для корейской компании. Необычный хэтчбек с четырьмя дверями (одной с водительской стороны и двумя — с пассажирской) всегда был ориентирован на молодежную аудиторию. А молодым подавай погорячее, так что при обновленный Veloster получит «заряженную» версию N.

Прототип сейчас проходят ходовые испытания. О том, что под камуфляжем скрывается не гражданский вариант, а мощная версия говорят заниженная подвеска, мощные тормоза с красными суппортами, большие выхлопные трубы.

Никаких деталей о машине пока нет. Он может позаимствовать у хэтчбека i30 N регулируемую подвеску, передний самоблокирующийся дифференциал, двухступенчатую систему стабилизации и другие атрибуты «горячего» хот-хэтча.

Под капотом у Hyundai Veloster N будет установлен 2-литровый турбодвигатель. Его мощность может достигать 275 л.с. в версии для хот-хэтча i30 N. Но, концепт RM16 N, показанный компанией в 2014 году (на фото) имел силовую установку мощностью 300 л.с. Судя по всему, именно на эту цифру и стоит ориентироваться.

Так как с момента показа концепта прошло уже три года, появления Hyundai Veloster N стоит ожидать уже в следующем году.

