Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Hyundai готовит экстремальную версию Veloster - автоновости

Hyundai готовит экстремальную версию Veloster - автоновостиHyundai готовит экстремальную версию Veloster

Автор фото: фирма-производитель

Hyundai Veloster — нишевая модель для корейской компании. Необычный хэтчбек с четырьмя дверями (одной с водительской стороны и двумя — с пассажирской) всегда был ориентирован на молодежную аудиторию. А молодым подавай погорячее, так что при обновленный Veloster получит «заряженную» версию N.

Прототип сейчас проходят ходовые испытания. О том, что под камуфляжем скрывается не гражданский вариант, а мощная версия говорят заниженная подвеска, мощные тормоза с красными суппортами, большие выхлопные трубы.

Никаких деталей о машине пока нет. Он может позаимствовать у хэтчбека i30 N регулируемую подвеску, передний самоблокирующийся дифференциал, двухступенчатую систему стабилизации и другие атрибуты «горячего» хот-хэтча.

Под капотом у Hyundai Veloster N будет установлен 2-литровый турбодвигатель. Его мощность может достигать 275 л.с. в версии для хот-хэтча i30 N. Но, концепт RM16 N, показанный компанией в 2014 году (на фото) имел силовую установку мощностью 300 л.с. Судя по всему, именно на эту цифру и стоит ориентироваться.

Так как с момента показа концепта прошло уже три года, появления Hyundai Veloster N стоит ожидать уже в следующем году.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:52      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Компактный кроссовер Chevrolet Tracker может получить российскую «прописку»
20-01-2014, 19:50, Автоновости
По некоторым данным, в этом году на российском рынке может появиться в продаже кроссовер Chevrolet Tracker. Модель делит платформу с компактным Opel Mokka, который с прошлого года уже продается в...
Подробнее
Ford готовится показать в Детройте новый спорткар - автоновости
8-01-2015, 18:42, Автоновости
Американский автомобилестроительный концерн Ford готовится возродить свой когда-то популярный спорткар GT....
Подробнее
Кабриолет на базе хэтчбека Citroen DS3 будет выпущен весьма ограниченным тиражом
16-01-2014, 15:50, Автоновости
Поклонники марки Citroen ожидают пополнение премиальной DS-линейки французского автопроизводителя. Кабриолет DS3 Cabrio Racing, уже представленный в концептуальном исполнении, сегодня готовится к...
Подробнее
Только для своих - автоновости
23-01-2017, 17:08, Автоновости
Компания Qoros обнародовала информацию о новом купе-кроссовере 3 GT, разработанном на основе модели Qoros 3 с кузовом седан....
Подробнее
Lada Granta Sport ждет подорожание
22-03-2014, 09:30, Автоновости
Стоимость спортивной версии седана увеличится на 23 000 рублей с 24 марта текущего года....
Подробнее
Российские автодилеры добиваются снижения цен на комплектующие - автоновости
27-10-2015, 13:53, Автоновости
Автодилеры хотят разрешения параллельного импорта запчастей....
Подробнее
Модельный ряд Zotye пополнится «клоном» Porsche Macan - автоновости
27-02-2016, 06:07, Автоновости
Китайский автопроизводитель Zotye готовится выпустить на рынок перелицованную версию премиального внедорожника Porsche Macan....
Подробнее
Tesla обновляет Roadster 3.0 - автоновости
29-04-2015, 01:41, Автоновости
Североамериканский производитель электромобилей, компания Tesla планирует выпустить на рынок обновленную версию модели Roadster....
Подробнее
Юбилей G-Class Mercedes отмечает особой моделью
13-02-2009, 12:02, Автоновости
В этом году исполняется 30 лет с начала производства легендарного внедорожника Mercedes G Class. В честь этого события Mercedes выпускает ограниченную серию автомобилей G 500 Edition 30....
Подробнее
В США покажут новый Honda Civic - автоновости
27-08-2015, 17:54, Автоновости
Новую Honda Civic покажут сразу в Лос-Анжелесе и Детройте....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU