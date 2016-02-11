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На машине Стоффеля Вандорна возникла проблема с силовой установкой Honda

Под занавес второй тренировки в Монреале на машине пилота McLaren Стоффеля Вандорна возник сбой в работе элемента силовой установки Honda, а именно MGU-H.

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Проблему с силовым агрегатом обнаружили за 15 минут до завершения сессии, которые бельгиец провел в гараже. По итогам дня Стоффель занял 19-е место.

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«День прошел не без проблем и это обидно, – сказал Вандорн. – Надеюсь, что в субботу все встанет на свои места и мы сможем исправить текущую ситуацию».

Напомним, что на автомобиле его напарника по команде Фернандо Алонсо в первой пятничной тренировке произошла гидравлическая утечка.

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:52      |      Категория:  Все новости » Спорт
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