На машине Стоффеля Вандорна возникла проблема с силовой установкой Honda
Под занавес второй тренировки в Монреале на машине пилота McLaren Стоффеля Вандорна возник сбой в работе элемента силовой установки Honda, а именно MGU-H.Юсуке Хасегава: Honda сделает все возможное для McLarenПроблему с силовым агрегатом обнаружили за 15 минут до завершения сессии, которые бельгиец провел в гараже. По итогам дня Стоффель занял 19-е место.Зак Браун: У McLaren есть план B«День прошел не без проблем и это обидно, – сказал Вандорн. – Надеюсь, что в субботу все встанет на свои места и мы сможем исправить текущую ситуацию».Напомним, что на автомобиле его напарника по команде Фернандо Алонсо в первой пятничной тренировке произошла гидравлическая утечка.Фернандо Алонсо о поломке в первой тренировке в Монреале: Мы уже привыкли к этомуХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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