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Юрий Трутнев: Международный турнир по дзюдо в Приморье пройдет на высшем уровне

Юрий Трутнев: Международный турнир по дзюдо в Приморье пройдет на высшем уровне
Подготовку к международному турниру по дзюдо в рамках третьего ВЭФ рассмотрели на рабочем совещании под руководством вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева. В совещании принял участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Юрий Трутнев напомнил, что Президент России Владимир Путин поддержал предложение Всероссийской федерации дзюдо провести международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано в Приморье.

«Все мероприятия под патронажем Президента РФ должны проходить на высшем уровне, в том числе запланированный в Приморье международный турнир по дзюдо», – подчеркнул вице-премьер.

В ходе совещания участникам была представлена презентация грандиозного спортивного события.

«Международный турнир по дзюдо Россия-Япония пройдет с 6 по 7 сентября. Он будет включен в спортивную программу третьего Восточного экономического форума. В турнире примут участие юноши и девушки до 21 года», – сообщили организаторы.

Отметим, в Приморье чтят и поддерживают спортивные традиции. Так, в сентябре 2016 года на Корабельной набережной Владивостока открыт Мемориальный комплекс, посвященный основателю дзюдо в России Василию Ощепкову и его японским учителям.

Губернатор Владимир Миклушевский подчеркнул, что именно во Владивостоке, появилась первая в России секция дзюдо.

«Уже традиционно приморские борцы считаются одними из лучших в стране», – констатировал глава Приморья.

Напомним, согласно поручению главы российского государства, турнир по дзюдо должен быть включен в программу Восточного экономического форума, начиная с 2017 года.



Пресс-служба администрации Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 18:53      |      Категория:  Все новости » Спорт
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