Юрий Трутнев: Международный турнир по дзюдо в Приморье пройдет на высшем уровне
Подготовку к международному турниру по дзюдо в рамках третьего ВЭФ рассмотрели на рабочем совещании под руководством вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева. В совещании принял участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Юрий Трутнев напомнил, что Президент России Владимир Путин поддержал предложение Всероссийской федерации дзюдо провести международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано в Приморье.
«Все мероприятия под патронажем Президента РФ должны проходить на высшем уровне, в том числе запланированный в Приморье международный турнир по дзюдо», – подчеркнул вице-премьер.
В ходе совещания участникам была представлена презентация грандиозного спортивного события.
«Международный турнир по дзюдо Россия-Япония пройдет с 6 по 7 сентября. Он будет включен в спортивную программу третьего Восточного экономического форума. В турнире примут участие юноши и девушки до 21 года», – сообщили организаторы.
Отметим, в Приморье чтят и поддерживают спортивные традиции. Так, в сентябре 2016 года на Корабельной набережной Владивостока открыт Мемориальный комплекс, посвященный основателю дзюдо в России Василию Ощепкову и его японским учителям.
Губернатор Владимир Миклушевский подчеркнул, что именно во Владивостоке, появилась первая в России секция дзюдо.
«Уже традиционно приморские борцы считаются одними из лучших в стране», – констатировал глава Приморья.
Напомним, согласно поручению главы российского государства, турнир по дзюдо должен быть включен в программу Восточного экономического форума, начиная с 2017 года.
В Москве состоялся всероссийский турнир по кудо, являющийся отбором на Кубок мира, который пройдет в феврали в Индии. На татами Дворца спорта «Динамо» за путевки в сборную России сражались сильнейшие...
Юные владивостокские кендоисты вернулись с дальневосточного турнира, прошедшего в городе Благовещенске, с заслуженными наградами. В копилке нашей сборной - две золотых, серебряная и бронзовая награды....
19 февраля во Владивостоке пройдет первый на Дальнем Востоке мастерский турнир по армлифтингу «Приморский Железный хват» по версии федерации WAA. Соревнования состоятся в фитнес-клубе «Alliance» (ул....
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!