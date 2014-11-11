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Валентино Росси предостерегает MotoGP от проведения Гран При Таиланда

Пилот Yamaha Валентино Росси заявил, что чемпионату MotoGP не стоит включать Гран При Таиланда в календарь сезона-2018.

Автодром Бурирам, сконструированный Германом Тильке в 2014-м, принимает этап Superbike начиная с 2015 года.

Есть информация, что в 2018-м Бурирам, возведенный в 250 милях от Бангкока, получит свое место и в календаре MotoGP. Однако Росси считает поездку в эту страну неудачной затеей.

«Я был в Таиланде с Yamaha два года назад. Трасса показалась мне неинтересной, – цитирует Валентино AUTOSPORT.com. – Это скучный трек с маленьким количеством поворотов – там есть только длинные прямые. Это не лучшее место для проведения гонки.

Кроме того, автодром расположен далеко от города. Я не буду рад поездке в Таиланд, особенно на эту трассу. Но если будет нужно, мы отправимся туда».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:57      |      Категория:  Все новости » Спорт
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