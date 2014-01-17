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Peugeot заморозил разработку спортивных моделей - автоновости

Peugeot заморозил разработку спортивных моделей - автоновостиPeugeot заморозил разработку спортивных моделей

Автор фото: фирма-производитель

Компания Peugeot заморозила разработку экстремальных хот-хэтчей или спортивных моделей, сделав выбор в пользу массовых машин, которые позволят нарастить объемы продаж и помогут экспансии марки на рынки, находящиеся за пределами Старого Света.

Пока другие компании соревнуются в том, чей хот-хэтч быстрейший на Северной петле Нюрбуринга, в Peugeot работают над планом завоевания мирового автомобильного рынка. Глава французской компании Жан-Филипп Импарато фактически признал, что все проекты спортивных автомобилей со львом на радиаторной решетке заморожены.

«Нашей первоочередной задачей является наращивание объемов продаж до более двух миллионов автомобилей в год и экспансия за пределы Европы, — заявил Импарато в интервью британскому Autocar. — До тех пор, пока мы не достигнем этой цели я гораздо больше заинтересован в моделях, которые продаются сотнями тысяч в год, нежели в нишевых машинах».

В ближайших планах Peugeot вывести на рынок большой седан, испытания которого уже проходят, а также пикап. По словам Импарато наличие в гамме однотонного пикапа откроет перед маркой множество новых рынков. Однако, ни у PSA Peugeot Citroen, ни у недавно приобретенного им Opel никогда не было в гамме рамных пикапов. Потому сейчас в Peugeot решают — делать такую модель самостоятельно или найти партнера для ее совместной разработки и производства.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:57      |      Категория:  Автоновости
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