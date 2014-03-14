Mercedes-Benz E-класса получит технологии автономного вождения - автоновости

Над системами автономного вождения сейчас работают все без исключения крупные автопроизводители. Однако, пока даже «полуавтоматическим» автопилотом могут похвастать только топовые модели. Но в Mercedes-Benz, кажется, решили что в ближайшем будущем сразу несколько моделей должны иметь полностью автономную систему.

По крайней мере об этом говорит появление на дорогах нового прототипа, созданного на базе нового поколения седана Е-класса. Автомобиль оснащен множеством видеокамер, датчиков и лазерных радаров, которые размещены на углах машины, крыше и в радиаторной решетке.

В самой компании отказываются от комментариев, но судя по наличию на крыше лидаров, Mercedes-Benz тестирует полностью автономную систему вождения высшего уровня, которая позволит электронике полностью контролировать процесс вождения автомобиля. Водитель, однако, в любой момент может «перехватить» управление и перевести его в ручной режим.

По неофициальной информации полностью автоматическую систему вождения первыми получат седаны Mercedes-Benz S- и E-классов. Произойти это может уже через два года. Но на дорогах такие машины появятся лишь в 2020 году: когда это будет разрешено законодательно.