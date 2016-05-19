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Toyota прекратила сотрудничество с Tesla - автоновости

Toyota прекратила сотрудничество с Tesla - автоновостиToyota прекратила сотрудничество с Tesla

Компания Toyota избавилась от принадлежащего ей пакета в 3,15% акций американской Tesla, прекратив таким образом сотрудничество с американским производителем электромобилей. Ни причины продажи акций, ни сумма сделки не разглашаются.

Сотрудничество Toyota и Tesla началось в конце 2010 года. Американцы разработали для Toyota электрическую версию кроссовера RAV4 (на фото). Tesla поставляла на конвейер батареи, зарядные устройства, инверторы, двигатели, коробки передач и другие элементы трансмиссии.

Однако, на американском рынке Toyota RAV4 EV даже в лучшие годы пользовалась минимальным спросом: в год удавалось продавать меньше тысячи экземпляров.

Изначально ходили слухи, что сотрудничество между Tesla и Toyota завершится в 2014 году. Затем владелец Tesla Илон Маск заявил о том, что совместно создадут новый электромобиль. Однако, дальше слов дело не пошло, по всей видимости в Toyota не разделяли оптимизм Маска.

Ранее свой пакет акций Tesla продал концерн Daimler AG: в 2009 году немцы купили 9,1% акций Tesla, продав их в 2014 году за 780 миллионов долларов. Совместно две компании разрабатывали электрическую версию Mercedes-Benz В-класса.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:03      |      Категория:  Автоновости
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