Роберт Кубица впервые за шесть лет сядет за руль машины Ф1

Трехкратный чемпион MotoGP в составе Yamaha Хорхе Лоренсо провел тесты совместно с Mercedes F1, чему сегодня появилось документальное подтверждение. Хорхе опробовал технику Mercedes W05 на автодроме...
Уже третий год подряд в приморской столице проводится незабываемое мероприятие - «Зарядка со стражем порядка». И прошедшее вчера, 10 августа, на стадионе гимназии №2 событие не стало исключением. На...
Абсолютка привлекает только самых опытных и титулованных. Всех участников делят на три весовые категории: до 60-ти, до 74-х и до 120-ти килограммов. Ограничений по возрасту нет. Тем престижнее победа...
Во Владивостоке завершился международный юношеский футбольный турнир. На протяжении недели восемь команд из Приморья, Сахалина, Амурской области, Хабаровского края, республики Саха (Якутия), Китая и...
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