ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Роберт Кубица впервые за шесть лет сядет за руль машины Ф1 Роберт Кубица намерен провести свои первые тесты машины Ф1 с момента окончания своей карьеры в гонках Гран При шесть лет назад. В феврале 2011 года Кубица в последний раз сидел за рулем автомобиля Формулы 1 во время официальных тестов на трассе Рикардо Тормо, которые прошли всего за несколько дней до роковой раллийной аварии, поставившей крест на его карьере в Ф1. Кубица провел последние месяцы, испытывая различные автомобили, в том числе GP3 в Италии, Формулы Е в Донингтон-Парке и совсем недавно – LMP2 Dallara для SMP Racing в Монце.



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Он также должен был принять участие в WEC с командой LMP1 ByKolles, но в последний момент отказался. Во вторник, как сообщает AUTOSPORT, он должен присоединиться к резервному пилоту Renault Сергею Сироткину и протестировать шасси Lotus E20 2012 года.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:41 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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