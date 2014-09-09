Toyota показала лучший результат на тестах в преддверии гонки «24 часа Ле-Мана»

Руководитель команды Mercedes Тото Вольф утверждает, что кадры из телевизионной трансляции, где он улыбнулся сразу после допущенной Нико Росбергом ошибки в Монце, позволившей Льюису Хэмилтону выйти в...
Во Владивостоке, в СК «Бастион», прошла показательная тренировка приморских кудоистов, вернувшихся с первенства России. Спортсмены продемонстрировали спарринги и различные технические приемы. Крупный...
С 22 по 25 февраля спортсмены отделения бадминтона Краевой спортивной школы под руководством тренер Ирины Русляковой приняли участие во Всероссийском юношеском турнире Гран-При в г. Екатеринбурге. В...
Гонщик Force India Нико Хюлькенберг считает, что СМИ уделяют слишком много внимания возможности его перехода в одну из топ-команд, но сам он доволен своим нынешним положением. В середине сезона-2015...
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