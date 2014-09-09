ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Toyota показала лучший результат на тестах в преддверии гонки «24 часа Ле-Мана» Toyota обновила прошлогоднее время поула на тестах в преддверии гонки «24 часа Ле-Мана» и завершила день на первом месте. Камуи Кобаяши проехал свой лучший круг 3.18,132 за рулем автомобиля Toyota TS050 HYBRID под номером 7, что оказалось быстрее на полторы секунды прошлогоднего поула Нила Джани из Porsche. Сначала Кобаяши оказался лидером с кругом 3.18,319, после чего скинул 0,2 секунды и опередил лучшее время своего партнера по команде Казуки Накаджимы. Себастьен Буэми улучшил свое утреннее время спустя 15 минут после начала второй части тестов кругом за 3.20,091, а затем прибавил еще – 3.20,037. Накаджима тем временем проехал свой лучший круг за 3.19,290. Третий экипаж Toyota закончил день на третьем месте с результатом в 3.21,455, добытым новичком Хосе-Марией Лопесом. Лучший автомобиль Porsche отстал от Лопеса на 0,04 секунды и занял четвертое место. Эрл Бамбер завершил свой лучший круг со временем 3.21,512 после того, как в начале дня на его автомобиле сменили двигатель. Нил Джани привез второй экипаж Porsche на пятое место с кругом 3.22,100.



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В классе LMP2 продолжает удерживать лидерство экипаж под номером 35 Signatech Alpine ORECA, на этот раз усилиями Нельсона Панчиатичи. Он проехал круг за 3.28,146, что в итоге оказалось на семь десятых быстрее Жана-Эрика Верня, представляющего Manor. Команда G-Drive заняла четвертое место из 25 прототипов по итогам дня своим экипажем под номером 26. Экипаж под номером 22 стал 13-м в своем классе. В категории GTE Pro Chevrolet заняла первую строчку благодаря кругу Оливера Гэвина за 3.54,701, а второе место досталось Фредерику Маковецки из Porsche. Aston Martin Racing стала лучшей в категории GTE Am с кругом 3.58,250 от Педро Лами. Сессия была остановлена на 12 минут раньше из-за красных флагов, появившихся из-за пролитого на трассе масла.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:45 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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