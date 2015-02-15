ЗНАКОМСТВА
КРАСОТА
ЗДОРОВЬЕ
ТУРИЗМ
АВТОНОВОСТИ
НОВОСТИ СПОРТА
Валентино Росси: Авария в мотокроссе стоила мне подиума в Муджелло
Валентино Росси признался, что не смог приехать на подиум в гонке в Муджелло по причине плохого самочувствия после аварии в мотокроссе.
Андреа Довициозо одержал сенсационную победу в Муджелло
Итальянец получил травму грудной клетки и живота, однако сумел восстановиться перед домашним Гран При и даже стать вторым в квалификации.
После старта Росси вышел на первое место, однако в итоге уступил подопечному Ducati Андреа Довициозо, своему напарнику Маверику Виньялесу и гонщику Pramac Ducati Данило Петруччи.
«Очень жаль, что я упустил подиум, поскольку это главная цель, – заявил Росси после гонки. – Здесь, в Муджелло, это было особенно важно перед всей толпой поклонников.
Честно говоря, я думал, что смогу всё равно приехать в топ-3, учитывая отличную скорость на тренировке.
Но в глубине души было осознание, что 23 круга – это слишком много, поскольку я сильно пострадал от аварии – одно дело проехать четыре или пять кругов, но больше – уже совсем другая история.
За восемь кругов до финиша я был уже никакой и начал испытывать проблемы».
Росси признался, что у Ducati было выше сцепление в Муджелло, однако он упустил подиум только из-за своей аварии.
«Ducati отлично провели сегодняшнюю гонку из-за того, что могли использовать Medium в качестве задней резины, – продолжил Росси. – Нам пришлось довольствоваться жесткой шиной, которая не дает такого преимущества в сцеплении.
Тем не менее моя проблема была в основном в плохом самочувствии».
Его напарник Маверик Виньялес, продолжающий лидировать в чемпионате, заметил, что не стал рисковать из-за пятничной аварии.
© autosport.com
«После аварии в пятницу мне было сложно, – заявил испанец. – Мне повезло, что всё обошлось.
В начале гонки я попытался что-то предпринять, но Дови был очень силен и действовал на пределе.
Обычно я начинаю активно атаковать на последних шести-семи кругах, но сегодня я подумал о положении в чемпионате, поскольку гарантированные 20 очков были важнее, чем потенциальные 25».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
15-02-2015, 11:43, Спорт В субботу стартовал второй этап чемпионата России по ралли. Трасса пролегает по лесным дорогам Тверской области в окрестностях городка Пено и имеет снежно-ледовое покрытие. Обильные снегопады,...
15-02-2015, 01:07, Спорт Сегодня, 14 февраля, впервые во Владивостоке на хоккейных коробках школ № 38 и 80 прошли два товарищеских матча по дворовому хоккею среди четырех детских команд: «Спарта» и «Аскольд-3», «Таврия» и...
8-03-2016, 08:46, Спорт Пилот Toro Rosso Карлос Сайнс признал, что на протяжении предсезонных тестов-2016 команда испытывала меньше технических проблем, чем на тестах в 2015-м. По показателю совокупно пройденного...
22-02-2017, 03:01, Спорт Сборная России по бадминтону успешно выступила на чемпионате Европы среди смешанных команд, завоевав серебряные медали. В составе национальной команды выступили приморские спортсмены Евгений Дремин,...
21-02-2015, 17:47, Спорт Нико Росберг считает, что Ferrari будет бороться за победы с самого старта сезона-2015 Формулы 1...
26-11-2014, 14:53, Спорт Кими Райкконен заявил, что бывший босс Ferrari Марко Маттиаччи хорошо справлялся со своей работой. В понедельник в Скудерии объявили, что Маттиаччи покинет свой пост руководителя, на который был...
13-02-2016, 23:46, Спорт Представители сборной ДВФУ по бадминтону с достойным результатом завершили выступление на Чемпионате России среди студентов, который проходил с 8 по 11 февраля в г.Мытищи Московской области. В...
24-11-2013, 22:38, Спорт Профессиональные футболисты показали ребятам из приморской школы, как надо играть. Учили школьников футболисты клуба «Портовик»....
15-03-2014, 21:20, Спорт Арсеньевский «Восток» вернулся из Мурманска, где проходил финал Высшей лиги Первенства России по хоккею с мячом с бронзовыми наградами, повторив достижение прошлого года. Сначала «Восток» выиграл...
30-03-2016, 20:43, Спорт Команды Volkswagen, Citroen и Toyota готовы впервые протестировать свои новые машины-2017 в ближайшие две недели. Несмотря на то, что нынешняя Polo обновляется только отдельными запчастями, начиная с...