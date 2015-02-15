ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Валентино Росси: Авария в мотокроссе стоила мне подиума в Муджелло Валентино Росси признался, что не смог приехать на подиум в гонке в Муджелло по причине плохого самочувствия после аварии в мотокроссе. Андреа Довициозо одержал сенсационную победу в Муджелло Итальянец получил травму грудной клетки и живота, однако сумел восстановиться перед домашним Гран При и даже стать вторым в квалификации. После старта Росси вышел на первое место, однако в итоге уступил подопечному Ducati Андреа Довициозо, своему напарнику Маверику Виньялесу и гонщику Pramac Ducati Данило Петруччи. «Очень жаль, что я упустил подиум, поскольку это главная цель, – заявил Росси после гонки. – Здесь, в Муджелло, это было особенно важно перед всей толпой поклонников. Честно говоря, я думал, что смогу всё равно приехать в топ-3, учитывая отличную скорость на тренировке. Но в глубине души было осознание, что 23 круга – это слишком много, поскольку я сильно пострадал от аварии – одно дело проехать четыре или пять кругов, но больше – уже совсем другая история. За восемь кругов до финиша я был уже никакой и начал испытывать проблемы». Росси признался, что у Ducati было выше сцепление в Муджелло, однако он упустил подиум только из-за своей аварии. «Ducati отлично провели сегодняшнюю гонку из-за того, что могли использовать Medium в качестве задней резины, – продолжил Росси. – Нам пришлось довольствоваться жесткой шиной, которая не дает такого преимущества в сцеплении. Тем не менее моя проблема была в основном в плохом самочувствии». Его напарник Маверик Виньялес, продолжающий лидировать в чемпионате, заметил, что не стал рисковать из-за пятничной аварии.



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«После аварии в пятницу мне было сложно, – заявил испанец. – Мне повезло, что всё обошлось. В начале гонки я попытался что-то предпринять, но Дови был очень силен и действовал на пределе. Обычно я начинаю активно атаковать на последних шести-семи кругах, но сегодня я подумал о положении в чемпионате, поскольку гарантированные 20 очков были важнее, чем потенциальные 25».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:52 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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