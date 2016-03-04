Андреа Довициозо одержал сенсационную победу в Муджелло
Пилот Ducati Андреа Довициозо одержал неожиданную победу на домашнем этапе в Муджелло, выиграв жаркую схватку с лидером чемпионата Мавериком Виньялесом.На старте пелотон возглавил Валентино Росси. «Доктор», квалифицировавшийся вторым, опередил перед первым поворотом напарника по команде Виньялеса, тогда как на третье место поднялся действующий и пятикратный триумфатор итальянского этапа Хорхе Лоренсо.
В начале второго круга Лоренсо за счёт большей максимальной скорости своего мотоцикла Ducati попытался было вырваться в лидеры, но ошибся на торможении и вновь пропустил гонщиков своей бывшей команды. Впрочем, через пару поворотов испанец всё-таки поднялся на первую позицию.Следующие несколько кругов прошли просто в невероятной борьбе: Лоренсо, Росси и Виньялес обменивались ударами на каждом секторе. Байк Yamaha был быстрее в поворотах, Ducati – на длинных прямых.К шестому кругу ситуация, наконец, стабилизировалась. Виньялес закрепился на лидирующей позиции, Лоренсо после череды ошибок откатился на далекое шестое место, а на вторую строчку вышел второй гонщик итальянской команды Андреа Довициозо. Росси, ехавший третьим, занял выжидательную позицию. На четвёртую позицию и вовсе неожиданно поднялся представитель частной Pramac Ducati Данило Петруччи.На середине дистанции разрыв в первой четверке был меньше секунды, а вторую группу, шедшую с отставанием в три секунды, неожиданно возглавил гонщик Aspar Альваро Баутиста, обогнавший даже действующего чемпиона Марка Маркеса.На 13-м из 23-х кругов Довициозо сломил сопротивление Виньялеса и возглавил заезд. Лидер чемпионата ничего не смог противопоставить итальянцу и мало того, спустя два круга откатился на третье место, поскольку вперёд вышел Петруччи, до этого без затруднений разобравшийся с соотечественником Росси.
Угнаться за гонщиком заводской Ducati Петруччи, увы, не смог, и максимум, что мог сделать, так это прикрыть тыл Довициозо. К тому моменту, когда Виньялес всё-таки вернул себе второе место, Дови оторвался уже на целую секунду.Казалось, что четыре финальных круга превратятся в погоню Маверика за лидером, но испанец ничего не смог сделать, кроме как отыграть пару десятых секунды.На финальный круг Довициозо и Виньялес отправились с разрывом в 0,9 секунды, который к финишу увеличился до 1,2 секунды. Гонщик Ducati уверено довёл заезд до победного конца, одержав свою третью викторию в карьере после Донингтона-2009 и Сепанга-2016.Для Ducati эта победа на домашней земле стала первой с 2009 года, когда в дождевых условиях выиграл Кейси Стоунер.
Виньялес остался вторым, а Петруччи замкнул тройку сильнейших. Росси, к сожалению, не смог прибавить на последних кругах и уступил победителю 3,6 секунды. Даже до Петруччи «Доктору» не хватило больше секунды.Баутиста так и финишировал впереди Маркеса, а Йоханн Зарко занял седьмое место.Лоренсо после уверенного начала гонки оказался только восьмым. Дополнили топ-10 третий гонщик Ducati Микелле Пирро и Андреа Янноне.Результаты готовятсяХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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