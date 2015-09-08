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Название нового кроссовера Seat придумают «всем миром» - автоновости

Название нового кроссовера Seat придумают «всем миром» - автоновостиНазвание нового кроссовера Seat придумают «всем миром»

Автор фото: фирма-производитель

В компании Seat решили поручить своим поклонникам придумать имя для будущего большого кроссовера компании, который займет место флагманской модели компании. Seat запустил специальную кампанию под названием #SEATseekingName, разместить свои предложения можно в специальном разделе на официальном сайте компании. Условий всего два: традиционно для Seat название должно быть связано с географическим объектом в Испании и должно легко произноситься на разных языках.

Заявки принимаются до 22 июня. Шорт-лист названий-претендентов будет опубликован 12 сентября этого года в рамках автосалона во Франкфурте. Далее варианты будут вынесены на голосование, которое продлится до 25 сентября. Победитель же будет назван 15 октября.

Большой кроссовер Seat должен появиться в следующем году. Он будет предлагаться в семиместном варианте. По слухам, его экстерьер будет пересекаться с чешским Skoda Kodiaq, так как более компактный Skoda Karoq как две капли воды похож на Seat Ateca. Машину построят на модульной платформе MQB.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 05:08      |      Категория:  Автоновости
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