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Daimler будет собирать электромобили в Китае - автоновости

Daimler будет собирать электромобили в Китае - автоновостиDaimler будет собирать электромобили в Китае

Автор фото: фирма-производитель

Концерн Daimler AG и его китайский партнер, холдинг BAIC заключили новое соглашение, которое предусматривает модернизацию завода Beijing Benz Automotive с целью организации там производства электромобилей. О важности документа может говорить тот факт, что на подписании присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр КНР Ли Кэцян.

Также немецкий концерн войдет в состав акционеров Bejing Electric Vehicle (BJEV), которая занимается развитием и производством электромобилей под собственным брендом исключительно для рынка Китая.

Концерну Daimler AG принадлежит 12% акций BAIC: немцы приобрели пакет за 625 миллионов евро в 2013 году. О том, какие электромобили концерна Daimler AG будут производиться в Китае пока неизвестно. Вероятнее всего речь идет об одной или двух моделях суббренда EQ. В 2019 году немецкий концерн должен представить электрический кроссовер, который станет прямым конкурентом Tesla Model X. Также под брендом EQ планируется выпускать седан и компактный городской хэтчбек.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:53      |      Категория:  Автоновости
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