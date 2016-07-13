Peugeot показал самый быстрый 308-й - автоновости

Компания Peugeot рассекретила обновленный хот-хэтч 308 GTi. Как и обычные 308-е хэтчбек и универсал практически не изменились: новшества обнаружат только истинные фанаты модели. У «горячего» хэтчбека изменилась радиаторная решетка (если у «просто» 308 она хромирована, то здесь окрашена в черный цвет), изменилась форма переднего бампера, появились хромированные накладки над противотуманными фарами, слегка изменилась форма фонарей.

По технической части изменений нет и вовсе: после рестайлинга Peugeot 308 GTi сохранил 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 270 л.с. Он агрегатируется с 6-ступенчатой механической коробкой передач, «автомат» или роботизированная трансмиссия недоступны даже за доплату. До 100 км/ч хот-хэтч разгоняется за 6 секунд. Хэтчбек оснащается 19-дюймовыми легкосплавными колесами с шинами Michelin Pilot Super Sport, спереди у него установлены 380-миллиметровые тормозные диски, сзади — 268-миллиметровые.

Как и обычные хэтчбеки, версия GTi после рестайлинга получила информационно-развлекательную систему с воддержкой Mirror Link и более качественным 7-дюймовым экраном.

Также, теперь для Peugeot 308 GTi можно заказать двухцветную окраску кузова, при которой синий цвет переходит в черный к задней части кузова.