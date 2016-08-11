ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Валентино Росси: Не ожидал, что моя правая рука так сильно заболит Гонщик Yamaha Валентино Росси признался, что почувствовал сильную боль во время тренировок этапа MotoGP в Италии из-за недавней аварии на мотокроссе, в которой семикратный чемпион мира получил травмы груди и живота, несмотря на которые врачи разрешили ему поехать в Муджелло. Росси, занявший 11-е и 12-е место в двух пятничных сессиях, думал, что у него возникнут проблемы с дыханием, однако испытал неожиданную боль в руке. «Мне приходится вдвойне непросто, поскольку даже если ты полностью готов, в Муджелло может быть трудно из-за характеристик трассы и температуры, – заявил Росси. – Сегодня утром мне было тяжело из-за боли в правой руке, особенно на ускорениях. Когда я прибавлял скорость, мне приходилось сильно держаться за руль, и в этот момент было особенно больно. Я ожидал чего угодно, но не этого». С утра Росси обошелся без обезболивающих, однако перед второй тренировкой решил всё-таки принять лекарство. «Я что-то принял, и ситуация стала немного лучше – как раз на руку ложилась большая нагрузка, – продолжил Росси. – Однако длинную серию я проводил с трудом – после пятого-шестого круга становилось тяжело. Может быть, ситуация улучшится, поскольку это только пятница».

ВИНЬЯЛЕС ОБВИНИЛ В АВАРИИ РЕЗИНУ



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Напарник Росси Маверик Виньялес во второй тренировке допустил падение, потеряв свой байк на поребрике в Arrabbiata 2. В этот момент спереди у него стоял Medium. «Я получил легкие повреждения, но в целом всё в порядке, – признался Виньялес. – Мне повезло самому покинуть место аварии, ведь это невероятно быстрый поворот. Справа байк вел себя нестабильно, а шины, пожалуй, оказались для него слишком жесткими. Думаю, тут половина вины лежит на резине, а другая половина – на мне, поскольку я пытался найти пределы байка, в то время как уровень сцепления был недостаточно высокий». Виньялес закончил тренировку пятым в общей таблице результатов, что на десять мест выше позиции Росси.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:09 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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