Toyota Camry получит мультимедиа на Linux - автоновости

Новая информационно-развлекательная система седана Toyota Camry будет построена на операционной системе с открытым кодом. В ее основу ляжет платформа Automotive Grade Linux (AGL). Это программное обеспечение на Linux позволяет создать оболочку и программное обеспечение для взаимодействия со всеми бортовыми системами автомобиля.

«Этот переход важен для того, чтобы уменьшить накладные расходы наших поставщиков, у которых появится время для создания чего-то нового, время, которое раньше тратилось на поддержание фрагментарного кода», — заявил старший менеджер Toyota по планированию и «подключенным» автомобилям.

Используя AGL позволит сделать систему более совместимой, дать ей больше настроек при минимальных затратах. Однако, в использовании операционной системы с открытым кодом весьма велика вероятность взлома. Нынешняя версия AGL не предусматривает удаленное управление какими-либо функциями, но с ее развитием они могут и появиться.

Кроме Toyota в развитии платформы AGL участвуют Mazda, Subaru, Suzuki, Honda, Mercedes-Benz, Ford, Mitsubishi. Другие производители заявили, что их информационно-развлекательные системы будут базироваться либо на собственных разработках, либо на операционной системе Android.