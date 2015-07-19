ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Nissan может заменить Renault в Формуле E Ведущий производитель в электрической гоночной серии Формула E – компания Renault – может уступить своё место Nissan, сообщает AUTOSPORT. Альянс Renault-Nissan является одним из крупнейших в автомобильной промышленности в мире, и в настоящее время стороны ведут переговоры об оптимизации автоспортивных программ. В прошлом году Renault вернулась в Формулу 1 в качестве заводской команды, основанной на базе Lotus в Энстоуне. Расходы французской компании на автоспортивные программы составляют около 150 млн фунтов стерлингов, из которых 80 млн платит сам концерн. В случае отказа от своей успешной программы в Формуле E Renault сэкономит до 10 млн. При этом Nissan не имеет флагманской программы в автоспорте после неудачного дебюта в WEC с прототипом LMP1 в 2015 году. Предполагается, что идеальным вариантом стала бы замена Renault в Формуле E. По информации AUTOSPORT, решение ещё не принято, и нет никаких гарантий того, что Nissan действительно придёт на замену Renault в сезоне-2017/2018. В японском концерне комментировать слухи отказались. В Renault уже приступили к разработке силового агрегата для следующего сезона, но считается, что в случае прихода Nissan никаких проблем не возникнет, и это даже, наоборот, поможет гоночному подразделению NISMO лучше адаптироваться в серии и приступить к подготовке к сезону-2018/2019. При этом возможна дальнейшая поддержка команды E.dams, хотя будущее Себастьена Буэми может оказаться под вопросом. Дело в том, что швейцарец представляет Toyota в чемпионате мира по гонкам на выносливость и вряд ли получит разрешение представлять непосредственных конкурентов в другой серии.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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