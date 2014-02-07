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Парусный сезон в Приморье открылся первой гонкой крейсерских яхт на "Кубок Владивостока"

Парусный сезон в Приморье открылся первой гонкой крейсерских яхт на "Кубок Владивостока"
В среду, 31 мая, в Амурском заливе, стартовала самая продолжительная регата для крейсерских яхт, состоящая из 12 парусных гонок на «Кубок Владивостока». Этими соревнованиями яхтсмены Приморского края официально открыли парусный сезон на родной акватории.

Как рассказал президент Федерации парусного спорта Приморского края, вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта, командор яхт-клуба «Семь футов» Михаил Ермаков, в таком формате гонки посреди недели, а именно каждую среду, начиная с конца мая и заканчивая концом августа, проводятся уже около 20-ти лет. Эти гонки посвящены герою Великой Отечественной войны, судье международной категории по парусному спорту, капитану 1 ранга Георгию Моисеевичу Драгилеву. Именно он много лет назад инициировал проведение «гонок по средам».

- Среди яхтсменов эти гонки – одни из наиболее популярных и любимых. Это и великолепная тренировка для экипажей перед серьезными регатами, и отличный отдых после рабочего дня, и возможность пообщаться с единомышленниками. Гоняются два класса: это классические яхты класса «Конрад 25 Р», флот которых насчитывает самое большое количество единиц в России именно в яхт-клубе «Семь футов», и более маневренный и скоростной класс – «Platu 25», - рассказал командор.

Впервые за долгие годы по инициативе Ассоциации класса «Platu 25» дистанция претерпела изменения.

- Вместо классических двух петель, третьего знака ниже стартовой линии и финиша на лавировочном галсе будем пробовать сегодня две петли, третий нижний знак выше стартовой линии и финиш на попутном галсе, - пояснил главный судья соревнований Евгений Хромченко.

Перед гонкой лидеры прошлых лет рассказали о своей подготовке к соревнованиям и об ожиданиях на сезон.

- Мы начинаем серию этих гонок со старыми парусами, но вот-вот ожидаем прибытия комплекта новых парусов. К тому же у нас одна замена в экипаже: Александра Левковского заменил мастер спорта Павел Исаев. Так что есть вероятность по итогу регаты оказаться в лидерах, - сообщил серебряный призер «Кубка Владивостока» прошлого сезона, капитан яхты «Алиса» Владимир Ермаков.

Победитель прошлогодней регаты в зачетной группе «Конрад 25 Р», капитан яхты «Маэстро» Илья Полищук перешел в другой класс и теперь состоит в экипаже Сергея Oмельяненко «Led Zeppelin».

- Состав остался прежним, я пришел в экипаж в роли тактика. Ребята в прошлом году выступали не очень хорошо, и для себя я поставил интересную задачу вывести экипаж в лидеры. Лодка в хорошем техническом состоянии, так что у нас есть шансы. В первую гонку прикинемся по скорости с остальными лодками, от этого будет зависеть тактика на остальные этапы, - рассказал яхтсмен.

- Матчасть в этом году прежняя, состав тот же самый. Не успели, правда, во Владивостоке потренироваться, поэтому нет уверенности, что лодка хорошо настроена, - рассказал капитан яхты «Depeshe Mode» Валерий Диченко, победитель 2016 года в классе «Platu 25».

Екатерина Чащина, капитан женского экипажа яхты «Pink Floyd»: «Конечно, хочется первых приходов, но большая часть экипажа зимой отдыхала. Сегодня планируем придти в первой пятерке, а что будет на воде – гонка покажет».

Несмотря на осторожные планы участников, которые в большей своей части суеверны, хороший гоночный ветер и новая дистанция подарили в обоих классах захватывающую борьбу. Первые пятерки определились практически сразу, борьба на знаках была горячей, приходы на финишную марку – плотные.

В итоге в классе «Platu 25» первой пришла яхта «Depeshe Mode», второй – «Pink Floyd», третьей – «Scooter» (капитан Руслан Красноперов). У «конрадов» тройка лидеров выглядит следующим образом: «Камертон» (капитан Сергей Шилакин), «Окей» (капитан Глеб Брант), «Танго» (капитан Евгений Любимов).



Пресс-центр яхт-клуба "Семь Футов"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:42      |      Категория:  Все новости » Спорт
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