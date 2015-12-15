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Peugeot готовит автономный автомобиль - автоновости

Peugeot готовит автономный автомобиль - автоновостиPeugeot готовит автономный автомобиль

Автор фото: фирма-производитель

Компания Peugeot привезет на теннисный турнир Ролан-Гаррос несколько прототипов кроссоверов 3008, оснащенных системой автономного вождения. Данный автомобиль создавался в рамках проекта AVA (Autonomous Vehicle for All). В ближайшие дни такие кроссоверы пополнят автопарк официального перевозчика турнира, а опробовать его смогут участники и журналисты.

В Peugeot говорят, что со следующего года на автомобилях будет доступен автопилот, который облегчит управление при монотонной езде на высоких скоростях, движении в пробках и во время парковки.

С 2020 года на автомобилях должны появиться системы «hands off» и «eyes off», которые позволяет системе автономного вождения а полностью взять на себя управление автомобилем.

Ранее концерн PSA заключил соглашение с сингапурской компанией nuTonomy, которая реализует проект по эксплуатации беспилотных такси. nuTonomy будет ответственна за техническую начинку французских автомобилей с автономными технологиями.

План PSA «автономные технологии для всех» предполагает, что автономные технологии будут применяться не только на автомобилях марок, входящих в концерн, но и другими автопроизводителями, которые будут платить PSA за использование технологий.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 13:00      |      Категория:  Автоновости
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