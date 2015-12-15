Peugeot готовит автономный автомобиль - автоновости
Peugeot готовит автономный автомобиль
Автор фото: фирма-производитель
Компания Peugeot привезет на теннисный турнир Ролан-Гаррос несколько прототипов кроссоверов 3008, оснащенных системой автономного вождения. Данный автомобиль создавался в рамках проекта AVA (Autonomous Vehicle for All). В ближайшие дни такие кроссоверы пополнят автопарк официального перевозчика турнира, а опробовать его смогут участники и журналисты.
В Peugeot говорят, что со следующего года на автомобилях будет доступен автопилот, который облегчит управление при монотонной езде на высоких скоростях, движении в пробках и во время парковки.
С 2020 года на автомобилях должны появиться системы «hands off» и «eyes off», которые позволяет системе автономного вождения а полностью взять на себя управление автомобилем.
Ранее концерн PSA заключил соглашение с сингапурской компанией nuTonomy, которая реализует проект по эксплуатации беспилотных такси. nuTonomy будет ответственна за техническую начинку французских автомобилей с автономными технологиями.
План PSA «автономные технологии для всех» предполагает, что автономные технологии будут применяться не только на автомобилях марок, входящих в концерн, но и другими автопроизводителями, которые будут платить PSA за использование технологий.
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